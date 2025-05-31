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        Haberler Spor Tenis Grand Slams Jannik Sinner, Roland Garros'da (Fransa Açık) zorlanmadan dördüncü turda - Tenis Haberleri

        Jannik Sinner, Roland Garros'da (Fransa Açık) zorlanmadan dördüncü turda

        Fransa Açık'ta (Roland Garros), tek erkekler dünya 1 numarası Jannik Sinner, Jiri Lehecka'yı 3-0 yenerek adını dördüncü tura yazdırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2025 - 17:08 Güncelleme: 31.05.2025 - 17:08
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        Sinner zorlanmadan dördüncü turda
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        Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek erkeklerde dünya 1 numarası Jannik Sinner, dördüncü tura yükseldi.

        Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın 7. gün sabah seansında üçüncü tur maçları oynandı.

        Üç grand slam şampiyonluğu bulunan İtalyan tenisçi Sinner, Çek rakibi Jiri Lehecka'yı 6-0, 6-1 ve 6-2 tamamlanan setlerle zorlanmadan 3-0 yenerek tur atladı.

        Tek kadınlarda ise ABD'li Jessica Pegula (3 numaralı seribaşı), eski Wimbledon şampiyonu Çek tenisçi Marketa Vondrousova'yı 3-6, 6-4 ve 6-2 biten setlerle 2-1 yenerek dördüncü tura adını yazdırdı.

        Rus Mirra Andreeva (6) ise Kazak Yulia Putintseva karşısında 6-3 ve 6-1 sona eren setlerle 2-0 galip geldi.

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