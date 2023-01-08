Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Galatasaray ile karşılaşacak Fenerbahçe, sıkışk fikstürün de etkisiyle Antalyaspor maçının ardından izin yapmadı ve çarşamba günü gerçekleşen idmanla derbinin hazırlıklarına başladı.

Jesus, Samandıra'da derbi öncesinde yapılan antrenmanlarda heç üçlü hem de dörtlü sistemle de çalıştı. Portekizli teknik adam, Fenerbahçe'nin bu derbide sahada nasıl bir diziliş uygulayacağına son dakikada karar verecek.