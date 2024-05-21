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        Haberler Spor Futbol Karim Benzema, ayrılık kararı aldı - Futbol Haberleri

        Karim Benzema, ayrılık kararı aldı

        Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad'da top koşturan Fransız golcü Karim Benzema, ayrılık kararı aldı. Yıllık 200 milyon euro'ya transfer olan tecrübeli futbolcunun aldığı karar, dünya Futbolunda yankı uyandırdı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.05.2024 - 10:24 Güncelleme: 21.05.2024 - 10:24
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        Real Madrid'den ayrıldıktan sonra yıllık 200 milyon euro maaşla Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad'e 3 yıllık imza atan Karim Benzema ayrılık kararı aldı.

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        Relevo'nun haberine göre; Fransız yıldız, sezon sonunda Suudi ekibinden ayrılmak istiyor.

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        Haberde, Benzema'nın sezon başından bu yana mutsuz olduğu ve geçtiğimiz günlerde Madrid'e yaptığı ziyarette çevresine ayrılık isteğini dile getirdiği belirtildi.

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        Deneyimli golcünün yeni sezonda kendisine gelecek teklifleri değerlendireceği ifade edildi.

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        Bu sezon 29 maça çıkan Benzema, 13 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.

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