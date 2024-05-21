Karim Benzema, ayrılık kararı aldı
Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad'da top koşturan Fransız golcü Karim Benzema, ayrılık kararı aldı. Yıllık 200 milyon euro'ya transfer olan tecrübeli futbolcunun aldığı karar, dünya Futbolunda yankı uyandırdı.
Real Madrid'den ayrıldıktan sonra yıllık 200 milyon euro maaşla Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad'e 3 yıllık imza atan Karim Benzema ayrılık kararı aldı.
Relevo'nun haberine göre; Fransız yıldız, sezon sonunda Suudi ekibinden ayrılmak istiyor.
Haberde, Benzema'nın sezon başından bu yana mutsuz olduğu ve geçtiğimiz günlerde Madrid'e yaptığı ziyarette çevresine ayrılık isteğini dile getirdiği belirtildi.