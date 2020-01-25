Kasımpaşa, Süper Lig'in 19. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor.
KASIMPAŞA: 0 - ALANYASPOR: 0
(İlk yarı oynanıyor)
SAAT: 17.00
HAKEM: Özgür Yankaya
STAT: Recep Tayyip Erdoğan
YAYIN: beIN SPORTS 1
KASIMPAŞA: Fatih Öztürk, Oussama Hadadi, Brecka, Sarlija, Tirpan, Tarkan Serbest, Hajradinovic, Aytaç Kara, Quaresma, Ndongala, Koita
TEKNİK DİREKTÖR: Erkan Çoker
ALANYASPOR: Marafona, Nsakala, Welinton, Caulker, Baiano, Siopis, Salih, Fernandes, Bakasetas, Campos, Cisse
TEKNİK DİREKTÖR: Erol Bulut
Lacivert-beyazlı takım, çarşamba günü İstanbul'da oynanan Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş müsabakasında Aytemiz Alanyaspor'u 3-2 mağlup etmişti.
Turun ilk maçında Alanya ekibine 3-1 yenildiği için kupadan elenen Kasımpaşa, uzun süre sonra oynadığı futbolla beğeni toplamıştı.
İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan müsabakayı Aytemiz Alanyaspor 4-1 kazanmıştı.
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