Kasımpaşa, Fenerbahçe maçına U19'la çıkıyor!

Kasımpaşa Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. turdaki Gençlerbirliği maçının ardından bu akşamki Fenerbahçe mücadelesine de U19 takımıyla çıkacak.

Bir önceki turda, 1. Lig ekibi Gençlerbirliği'ne karşı 19 yaş altı oyuncularından oluşan bir kadroyla sahaya çıkan lacivert-beyazlılar, rakibini eleyerek tarih yazmıştı.

Mücadeleden Emirhan Yiğit'in golüyle 1-0 galip ayrılan Kasımpaşa'nın gençleri, tüm Türkiye tarafından büyük övgü alırken, lacivert-beyazlı kulübün akademisi de futbol kamuoyunun büyük takdirini kazanmıştı.

REKLAM 2009 DOĞUMLU YAMAN 90 DAKİKA GÖREV YAPMIŞTI Kasımpaşa'nın Gençlerbirliği ile oynadığı maçta kadrosunda 19 yaşından büyük olarak sadece kaleci Ali Emre Yanar ile defans oyuncusu Yunus Emre Atakaya yer almıştı. Karşılaşmaya 11'de başlayan ve maçın en genç ismi olan 2009 doğumlu Yaman Suakar, karşılaşmanın bitiş düdüğüne kadar görev yapmıştı.