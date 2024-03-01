Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu: Avrupa hedefinin peşinden gideceğiz

Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Sivasspor ile 0-0 berabere kaldı. Mücadelenin ardından basın toplantısında karşılaşmayı değerlendiren Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, “Öncelikle sizlere daha keyifli maç izletmek isterdik. Daha pozisyonlu, gollü, aksiyonlu maç izletmek isterdik ancak oyun buna çok müsaade etmedi. Yükselişi devam eden bir Sivas takımı ve son maçı kaybetse de oyun olarak her geçen gün üzerine koyan Kasımpaşa vardı. Rakibin deplasmanda oynadığı için biraz daha geriye çekilmesi çok normaldi. Zaten bekliyorduk. Biraz daha geride kalıp geçiş oyunu oynayacaklardı. Ön bölgede daha çok topu tutmaya çalıştık. Kullandığımız sadece 5 kornerin 2’sinde gole yaklaştık. Baktığımızda aslında bizim adımıza kısır geçmiş bir maç diyebiliriz. Tabii bunun en büyük etkisi rakibin kurgusu ve planı. Almış oldukları puandan dolayı onları da kutluyorum” ifadelerini kullandı.

"HER MAÇ HEDEFİMİZ ÜÇ PUAN"