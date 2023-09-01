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        Haberler Spor Voleybol Melissa Vargas kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Melissa Vargas biyografisi - Voleybol Haberleri

        Melissa Vargas kimdir, kaç yaşında, nereli?

        A Milli Voleybol takımı ve Fenerbahçe'nin önemli isimlerinden Melissa Vargas performansıyla adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. Filenin Sultanlarının renkli ismi Melissa Vargas hayatı ve biyografisi sporseverler tarafından sıklıkla araştırılıyor. Peki, "Melissa Vargas kimdir, kaç yaşında, nerelidir?" Küba asıllı Türk milli voleybolcu Melissa Vargas'ın hayatı hakkında tüm merak edilenleri haberimizde derledik. İşte Melissa Vargas hayatı ve kariyeri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.09.2023 - 20:46 Güncelleme: 01.09.2023 - 20:46
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        Milletler Ligi'nin en değerli oyuncusu seçilen Melisa Vargas hayatı ve kariyeri gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Filenin Sultanları ve Fenerbahçe'nin yetenekli oyuncusu Melissa Vargas sporcu kişiliğinin yanında özel hayatı ile de ilgi odağı olmayı başardı. Peki, "Melissa Vargas kimdir, kaç yaşında, nereli?" İşte Melissa Vargas biyografisi...

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        MELİSSA VARGAS KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

        16 Ekim 1999 yılında Cienfuegos'ta dünyaya gelen Melissa Vargas, 8 yaşında voleybol kariyerine adım attı. Okul takımında oynamaya başlayan isim, küçük yaşta yeteneğiyle dikkatleri üzerine çekti. O zamanlardan bile Vargas'ın çok başarılı bir kariyeri olacağı belliydi.

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        Lise yıllarında Cienfuegos Cuba takımında forma giyen Vargas, 12 yaşındayken Küba Milli Takımı için oynamaya başladı. Başarılı isim 14 yaşında geldiğinde tüm Küba onun için "Küba'nın geleceği" diyordu. 12 kişilik takımda performansıyla dikkat çeken ilk isim Melissa Vargas'tı.

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        T.C. Vatandaşlığı'na geçme işlemleri tamamlandığı için çok mutlu olduğunu ifade eden Melissa Vargas, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, kendisine duyulan güvenden mutlu olduğunu, A Milli Kadın Voleybol Milli Takımı formasını giymek için sabırsızlandığını ve Türk Milli Takımı için elinden gelenin en iyisini yapacağını ifade etti.

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        Küba'nın katı kuralları olması sebebiyle Melissa Vargas, kendi istediği takımlarla görüşemiyor sadece ülkesinin izin verdiği Çekya, Rusya ve Polonya gibi ülkelerle iletişime geçebiliyordu. 2016-17 sezonunda Küba'dan ayrılma zamanı geldi ve Çekya Kulüplerinden biri olan Agel Prostejov'a gitti.

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        16 yaşındayken Eczacıbaşı'na 32 sayı atan Vargas, başarısını kanıtladı ve voleybol camiasının en gözde isimlerinden biri haline geldi. Kariyerinin zirvesine tırmanırken Çekya'da sakatlandı. Tedavi olmak için Küba'ya dönen isim, devletin ona sunduğu koşullardan memnun olmadığı için özel bir klinikte tedavi görmeye başladı.

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        Devlet koşullarını beğenmemesi nedeniyle Küba Federasyonu Melissa Vargas'ı "Ülkesine karşı hakaret ve disiplinsiz tavırlar" sebebi ya da suçuyla 2017 yılında milli takımdan 4 sene men etti. Ülkesinin tutumu Melissa Vargas'ı voleyboldan uzaklaştırmadı. Başarılı isim İsviçre kulüplerinden biri olan Volero Zürih'e transfer oldu. Vargas İsviçre'ye "Sığınmacı" statüsüyle gelmişti.

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        "Pişman değilim, dünyanın en iyi voleybolcusu olmak istiyorum" diyen Melissa Vargas'ın, o sene Fenerbahçe Opet'e transferi gerçekleşti. Fenerbahçe'ye geldiği ilk andan beri taraftarın göz bebeği olan isim Sırbistan Milli Takım antrenörü Zoran Terzic'in de gözdesi oldu. Yoğun bir çaba sonucu Vargas, Sırbistan vatandaşı oldu fakat FIVB ise Küba'nın izni olmadan milli takımda oynamasına izin vermedi.

        Melissa Vargas'ın yürek burkan hayat hikayesi!
        Melissa Vargas'ın yürek burkan hayat hikayesi!
        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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