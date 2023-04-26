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Yeni E-Serisi Türkiye'ye özel motor ile tanıtıldı

Alman otomotiv üreticisi Mercedes-Benz, yeni E-Serisi'nin üzerindeki örtüyü kaldırdı. Yapılan açıklamaya göre, otomobil Türkiye’de ilk olarak E 220 d 4MATIC ve Türkiye için özel olarak üretilen E 180 motor seçenekleri ile satışa sunulacak. E180'nin dünya üzerinde sadece Türkiye’de satışa sunulacağı belirtildi

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  • Mercedes-Benz Yeni E-Serisi tanıtıldı
  • Mercedes-Benz Yeni E-Serisi tanıtıldı

    Mercedes-Benz, e-segmentte mücadele eden E-Serisi modelinin yeni neslini tanıttı.
  • Mercedes-Benz Yeni E-Serisi tanıtıldı

    Tasarım olarak markanın yeni tarzını yansıtan yeni E-Serisi, yerini aldığı modele göre 22 mm daha uzun aks mesafesine sahip.
  • Mercedes-Benz Yeni E-Serisi tanıtıldı

    Opsiyon olarak gizli kapı kolları alınabilen otomobilin, arka cephesinde ise Mercedes-Benz yıldız motifli stop grubu dikkat çekiyor.
  • Mercedes-Benz Yeni E-Serisi tanıtıldı

    Aracın iç mekanında, EQS ve EQE'de de yer verilen ön yolcu ekranı isteğe bağlı olarak sunuluyor. Yolcu ekranı olmayan versiyonlarda ise ekranın yerini farklı seçeneklerde sunulabilen süslemeler alıyor. 
  • Mercedes-Benz Yeni E-Serisi tanıtıldı

    E-Serisi'nde, sürücü, bir önceki modele göre 5 mm daha fazla baş mesafesine sahip iken, arka koltuktaki yolculara ise diz mesafesinde 10 mm ve bacak mesafesinde 17 mm artış sunuluyor.
  • Mercedes-Benz Yeni E-Serisi tanıtıldı

    Motor seçeneklerinin yarısı dördüncü nesil Plug-In Hibrit sistemlerden oluşan E-Serisi'nde, içten yanmalı motorlar sıralı dört silindirli veya altı silindirli motorlardan oluşuyor. 
  • Mercedes-Benz Yeni E-Serisi tanıtıldı

    Hem dizel hem de benzinli motorlar, turbo besleme dışında entegre bir marş jeneratörü (ISG) ile destekleniyor. Dolayısıyla bu motor seçenekleri birer yarı hibrit olarak çalışıyor. Yeni batarya teknolojisi sayesinde elektromotorlar 15 kW yerine 17 kW ek güç ve 205 Nm ek tork sunuyor. 
  • Mercedes-Benz Yeni E-Serisi tanıtıldı

    Otomobilin, Türkiye’de ilk olarak E 220 d 4MATIC ve Türkiye için özel olarak üretilen E 180 motor seçenekleri sunulacağı belirtildi. Her iki motorda da standart olarak 9G-TRONIC otomatik şanzıman sunuluyor.
  • Mercedes-Benz Yeni E-Serisi tanıtıldı

    Yapılan açıklamaya göre, E180, 167 beygir gücünde (25 kW) içten yanmalı benzinli motorun yanı sıra, 22 beygir gücünde (17 kW) elektrik motoruyla, dünya üzerinde sadece Türkiye’de sunulacak.  

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