Mert Hakan Yandaş'tan olay tepki: Köpek gibi korkuyorsunuz!
Fenerbahçe'nin kaptanlarından Mert Hakan Yandaş'tan çarpıcı bir paylaşım geldi. Milli futbolcu, takım arkadaşı Serdar Aziz'le tartışma yaşadığı iddialarını sert bir biçimde eleştirdi
Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, sosyal medya hesabından hakkındaki iddialar ile ilgili açıklamada bulundu.
Milli futbolcu, Serdar Aziz'le tartışma yaşadığı iddiaları ile ilgili olarak, bir gazetecinin yaptığı paylaşımı alıntıladı ve "Titriyorsunuz hala, köpek gibi korkuyorsunuz ki algılarınız bitmiyor. Malum taktiklerinizle devam. Zaten size de bu yakışır" şeklinde sert tepki gösterdi.
MERT HAKAN'IN TEPKİ GÖSTERDİĞİ GÖNDERİ
Mert Hakan'ın tepki gösterdiği paylaşımda ise "Serdar Aziz gerçeği; Başkan Ali Koç'un verdiği yemek sırasında Fenerbahçeli futbolcular Adana Demirspor - Galatasaray maçını izliyor. Serdar Aziz, Kerem Demirbay'ın golünden sonra "Ne güzel gol attı" diyor. Mert Hakan Yandaş ise Serdar'la bu tepkisi sonrası ciddi bir tartışma yaşıyor. Serdar Aziz silmesine rağmen Mert Hakan Yandaş'a gönderme yaptığı paylaşımın ardından kadro dışı bırakılıyor." ifadeleri yer aldı.
FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA
Mert Hakan Yandaş'ın paylaşımının ardından konu hakkında resmi internet sitesinden bir açıklamada bulunan Fenerbahçe Kulübü, şu ifadeleri kullandı;
"Uzun süredir kulübümüz ve oyuncularımız ile ilgili kasıtlı yalanlar üreten gazeteci görünümlü bir sosyal medya silahşörü hakkında bu açıklamayı zaruri görüyoruz.
Geleneksel medyanın ismini kullanan ancak sosyal medyada yalan yanlış iftira üretmek dışında bir fonksiyonu olmayan bu isimlerden 'Yakup Çınar' bugün oyuncularımız Serdar Aziz ve Mert Hakan Yandaş hakkında akla mantığa sığmayan bir yalanı servis etmiştir.
Camiamızın, bu ve benzeri artık ezbere tanıdığımız isimleri dikkate almadığını biliyor, bu isimlerin yalan ve iftira dolu yaklaşımlarına şaşırmıyoruz.
Bu kişilerin temsil ettikleri kurumların bu tavra nasıl göz yumduklarını ise anlayamıyor, açıkça sorguluyoruz."
SERDAR AZİZ'İN MENAJERİ YALANLADI
Serdar Aziz'in menajeri Haluk Canatar, tüm iddiaları yalanladı.
Canatar, "Serdar Aziz ile Mert Hakan Yandaş çok yakın arkadaşlar. Bugüne kadar bırakın kavgayı en ufak tartışmaları bile olmamıştır. Çıkan haberler tamamen yalan." ifadelerini kullandı.
İSMAİL KARTAL, SERDAR AZİZ'İ DERBİ KADROSUNA ALMAMIŞTI
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Beşiktaş ile oynadıkları derbiden önce Serdar Aziz, Leonardo Bonucci ve Miha Zajc'ı kadroya almamıştı.