Meta AI ise yürüttüğü çalışma ile bu engelin önüne geçmeyi planlıyor. Meta araştırmacıları, Asya’nın azınlıklarında konuşulan ve Tayvan’ın resmi dillerinden biri olan fakat yazılı olmayan Hokkien dilini incelediler.

Yazılı olmayan dilleri çevirmek için algoritma oluşturmaya çalışan Meta AI normalde makine çevirilerinde dilin hem yazılı hem de sözlü örneklerini kullanarak işler.