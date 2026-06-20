Milli tenisçi Ayla Aksu, Portekiz'deki WTA 125 turnuvasında finale yükseldi
Milli tenisçi Ayla Aksu, Portekiz'de düzenlenen WTA 125 Figueira da Foz Turnuvası'nda Alina Charaeva'yı setlerde 2-1 yenerek adını finale yazdırdı.
Giriş: 20 Haziran 2026 - 22:54 Güncelleme:
Portekiz'de düzenlenen WTA 125 Figueira da Foz Turnuvası'nda mücadele eden milli raket Ayla Aksu, Alina Charaeva'yı setlerde 2-1 yenerek final biletini aldı.
Türkiye Tenis Federasyonunun açıklamasına göre Ayla Aksu, tek kadınlar yarı finalinde 4 numaralı seribaşı Alina Charaeva ile karşılaştı.
Rus rakibini 6-3, 6-7 ve 7-6'lık setlerle 2-1 yenen Ayla, kariyerinde WTA 125 seviyesinde ilk kez finale yükseldi.
Milli tenisçi, şampiyonluk maçında 3 numaralı seribaşı Darja Vidmanova (Çekya) ile karşı karşıya gelecek.
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