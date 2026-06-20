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        Haberler Spor Tenis Milli tenisçi Ayla Aksu, Portekiz'deki WTA 125 turnuvasında finale yükseldi

        Milli tenisçi Ayla Aksu, Portekiz'deki WTA 125 turnuvasında finale yükseldi

        Milli tenisçi Ayla Aksu, Portekiz'de düzenlenen WTA 125 Figueira da Foz Turnuvası'nda Alina Charaeva'yı setlerde 2-1 yenerek adını finale yazdırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20 Haziran 2026 - 22:54 Güncelleme:
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        Ayla Aksu, WTA 125'te finale yükseldi!

        Portekiz'de düzenlenen WTA 125 Figueira da Foz Turnuvası'nda mücadele eden milli raket Ayla Aksu, Alina Charaeva'yı setlerde 2-1 yenerek final biletini aldı.

        Türkiye Tenis Federasyonunun açıklamasına göre Ayla Aksu, tek kadınlar yarı finalinde 4 numaralı seribaşı Alina Charaeva ile karşılaştı.

        Rus rakibini 6-3, 6-7 ve 7-6'lık setlerle 2-1 yenen Ayla, kariyerinde WTA 125 seviyesinde ilk kez finale yükseldi.

        Milli tenisçi, şampiyonluk maçında 3 numaralı seribaşı Darja Vidmanova (Çekya) ile karşı karşıya gelecek.

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