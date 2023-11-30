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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Nordsjaelland-Fenerbahçe maçı saat kaçta oynanacak? FB maçı hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanacak? FB ilk 11 - Fenerbahçe Haberleri

        Nordsjaelland Fenerbahçe maçı saat kaçta oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

        Nordsjaelland Fenerbahçe maçı için beklenen gün geldi çattı. UEFA Konferans Ligi'nde bu sezon oldukça iyi bir grafik çizen ve şimdiye dek çıktığı 10 mücadelenin 9'unu kazanan sarı lacivertli temsilcimiz, Danimarka'da Nordsjaelland karşısında 3 puan arayacak. İşte, Nordsjaelland Fenerbahçe maçı ile ilgili bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.11.2023 - 14:45 Güncelleme: 30.11.2023 - 14:45
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        UEFA Konferans Ligi H Grubu 5. hafta maçları gün itibariyle başlıyor. Temsilcilerimizden Fenerbahçe, deplasmanda Nordsjaelland ile kozlarını paylaşamaya hazırlanıyor. Grupta liderliğini garantilemek için sahaya çıkacak olan sarı lacivertliler, 3 puandan başka bir seçenek düşünmüyor. İşte, detaylar...

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        NORDSJAELLAND FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

        Nordsjaelland Fenerbahçe maçı 30 Kasım Perşembe günü oynanacak.

        Zorlu mücadelenin başlama saati 23:00 olarak açıklandı.

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        NORDSJAELLAND FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

        UEFA Konferans Ligi H Grubu 5. maçına sahne olacak Nordsjaelland Fenerbahçe karşılaşması Exxen'den canlı yayınlanacak.

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        FENERBAHÇE MUHTEMEL 11

        Livakovic, Osayi, Samet, Ooesterwolde, Ferdi, İsmail Yüksek, Crespo, Dusan Tadic, İrfan Can, Szymanski, Edin Dzeko.

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        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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