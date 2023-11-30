Nordsjaelland-Fenerbahçe maçı saat kaçta oynanacak? FB maçı hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanacak? FB ilk 11 - Fenerbahçe Haberleri

Nordsjaelland-Fenerbahçe maçı saat kaçta oynanacak? FB maçı hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanacak? FB ilk 11 - Fenerbahçe Haberleri

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UEFA Konferans Ligi H Grubu 5. hafta maçları gün itibariyle başlıyor. Temsilcilerimizden Fenerbahçe, deplasmanda Nordsjaelland ile kozlarını paylaşamaya hazırlanıyor. Grupta liderliğini garantilemek için sahaya çıkacak olan sarı lacivertliler, 3 puandan başka bir seçenek düşünmüyor. İşte, detaylar...