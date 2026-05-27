Nvidia, Tayvan'a yıllık 150 milyar dolar yatırım

Yapay zeka çağının lider şirketi Nvidia, Tayvan'daki varlığını devasa ölçekte genişletiyor. Şirketin CEO'su Jensen Huang, Taipei'de düzenlenen yeni Tayvan merkezi lansmanında yaptığı konuşmada, Tayvan'ın AI ekosistemindeki kritik rolüne vurgu yaptı ve yatırım miktarlarını açıkladı. Huang'ın açıklamaları, küresel çip ve yapay zeka tedarik zincirinde Tayvan'ın ne kadar vazgeçilmez olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

TAYVAN'A YILLIK 150 MİLYAR DOLAR YATIRIM

Jensen Huang, "Dört yıl, beş yıl önce Nvidia Tayvan'da yılda yaklaşık 10-15 milyar dolar harcıyordu. Şimdi 100 milyar dolara ulaştık ve 150 milyar dolara çıkacağız" dedi. Bu devasa yatırım artışı, Nvidia'nın AI çip üretimindeki Tayvan bağımlılığını ve adaya olan güvenini net şekilde gösteriyor.

YENİ MERKEZ 2030'DA FAALİYETE GEÇECEK

Nvidia'nın planladığı yeni Tayvan merkezinin bu yıl temelinin atılacağı ve 2030'da operasyonel hale geleceği belirtildi. Merkezde 4 bin kişi istihdam edilecek. Huang, projenin TSMC ile yakın işbirliğini güçlendireceğini ve AI sunucularının üretiminde kritik rol oynayan Foxconn, Wistron ile Quanta Computer gibi ortaklarla ilişkileri derinleştireceğini vurguladı.

"TAYVAN, AI DEVRİMİNİN EPİSANTRİ"

Huang, etkinliğe katılan yaklaşık bin çalışana ve Taipei Belediye Başkanı Chiang Wan-an'a hitaben, "Tayvan AI devriminin episentridir. Burada çipler üretiliyor, paketleme yapılıyor, sistemler bir araya getiriliyor ve AI süper bilgisayarları yaratılıyor" dedi. Tayvan'daki ortaklarının sayısının inanılmaz düzeyde olduğunu belirten CEO, adanın uzun yıllar dünyanın teknoloji üretim merkezi olmaya devam edeceğini öngördüğünü ifade etti.

HUANG'IN TAYVAN BAĞI VE KÜRESEL BAŞARI

Tayvan'ın Tainan şehrinde doğan ve 9 yaşında ABD'ye göç eden Jensen Huang, adada rockstar statüsünde. Lansmana ailesiyle birlikte katılan Huang'ın her hareketi Tayvan medyasında yakından takip ediliyor. Nvidia, geçtiğimiz yıl piyasa değeri bakımından ilk kez 5 trilyon dolar sınırını aşarak tarihe geçmişti. Huang, şirketin 3-5 yıl içinde daha da değerli olacağını öngörüyor.

TAYVAN'IN KÜRESEL AI TEDARİK ZİNCİRİNDEKİ ROLÜ

Tayvan, Nvidia ve Apple gibi devlerin en ileri teknolojili çiplerini üreten TSMC ile küresel AI tedarik zincirinin kalbi konumunda. Bu önemi pekiştiren bir başka gelişmede AMD, geçtiğimiz hafta Tayvan'ın AI sektörüne 10 milyar doların üzerinde yatırım yapacağını açıklamıştı. Nvidia da yeni ürünleriyle 1 trilyon dolarlık AI çip satış hedefini aşmayı hedefliyor.