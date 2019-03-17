Kadir İnanır...

Kariyerinin 50'nci yılını kutluyor.

'Kutluyor' kelimesi lafın gelişi.

Ortada bir kutlama yok.

Yığınla sinema derneği var ama Kadir İnanır'ın 'Altın Yılı'nda olduğunun farkında olan tek bir kişi bile yok.

Daha önce 'Altın Yılı'nda olan sanatçılar nasıl hatırlanmadıysa Kadir İnanır da hatırlanmıyor.

Peki sinema dernekleri neye yarar?

Sektörden birinin, kendi üyesinin 'Altın Yılı'nı hatırlamayacaksa bir sinema derneği ne işe yarar?

Hayatta sadece bir kez olan 'Altın Yıl'da sanatçılar için neden bir organizasyon düzenlenmez?

Kariyerinin 50'inci yılında olan bir sanatçı, sektörü tarafından neden onurlandırılmaz?

O organizasyonda sinemanın deneyimleri kişileriyle gençleri neden buluşturulmaz?

Deneyimlerle yeni bilgiler, yeni anlayışlar neden harmanlanıp da sinemaya sinerji olarak aktarılmaz?

'Sektör' dediğime bakmayın.

O da lafın gelişi...

Kadir İnanır'ın 'Altın Yılı'nda 3 büyük film festivali düzenlenecek.

İstanbul Film Festivali, Adana Film Festivali ve Antalya Film Festivali...

Bakalım hangisinde Kadir İnanır'ın 'Altın Yılı'na özel bir program yapılacak?



Yıl 2007...

- Kadir Ağabey sete gelebilir miyim?

- Gel, sabah burada ol.

Akşamın 8'i.

Gideceğim yer Amasya.

Bindim otobüse...

Önce Ankara'ya oradan da Amasya'ya.

Meğer Amasya'da son 37 yılın en soğuk günleri yaşanıyormuş.

- 19...

Hava İstanbul'da iyiydi.

Üzerimde ince bir mont.

Sete vardım, çekimler şehir meydanında.

Kadir İnanır, yönetmen Şahin Gök ile sohbet ediyor.

Uzaktan gördü.

- Uleyyynnnnn, bu ne hal? İncecik gelmişsin.

- Ağabey, İstanbul'da hava iyiydi.

- Affedersin Mehmet Çalışkan, sana buradaki hava durumunu rapor etmemişim. Uleyyynnnnn...

- Ağabey, eve gidecek vakit yoktu. 'Hemen gel' dediniz ya...

- Bir çorba söyleyin. Bir de üstüne keçeden bir şeyler alın. Donacak buralarda, başıma kalacak.

Filmin adı 'Son Cellat'...

Ertesi gün...

Hapishane çekimlerinde bir köşede oturuyorum.

Dayak sahnesi çekilecek.

Kadir İnanır'ın canlandırdığı 'Bayram', hem mahkumlardan hem gardiyanlardan hem de 'Savcı Yusuf'tan dayak yiyecek.

Gelen giden vuruyor;

- Kes... Böyle dayak mı atılır? Daha sıkı vurun.

Çekim tekrar başladı.

Yine gelen giden vuruyor;

- Kes... Hiç inandırıcı olmuyor. Daha sıkı vurun.

Çekim tekrar başladı.

Gelen giden yine vuruyor;

- Kes...

O 'Kes' kelimesinin frekans dalgaları önce duvarlara çarptı.

Sonra da yansıdığı duvarlardan sanal bir 'Osmanlı Tokadı' kimliğine büründü.

- Adam gibi dövün. Yoksa ben sizi döverim.

Kadir İnanır, çekim bitiminde kendisine dayak atanları 'Teşekkür ederim. Bu kez iyi dövdünüz' diyerek tebrik etti.

Ben o esnada gayri ihtiyari güldüm.

- Ne gülüyorsun Mehmet Çalışkan... Cezalısın, çık setten. Otele dön, akşam yemekte buluşuruz.

- Ağabey...

- Uleyyynnnnn...

Suyun bahar hali fiziğin kanunlarındandır.

Bir insanın (Ben) buhar haliyse Kadir İnanır'ın kızgınlık kanunlarındandır.

Kadir İnanır'ı nasıl tanırsınız?

Çatık kaşlı, maço, inatçı ve sert..

Evet, öyledir.

Buz dağının suyun üzerindeki hali öyledir.

Bir de suyun altındaki hali vardır.

Merhametli, sevecen, yufka yürekli ve çocuk ruhlu.

Kimi zaman yayla yürekli kimi zaman hırçın.

Tıpkı doğduğu büyüdüğü Fatsa gibi...

Çeşitli vesilelerle birçok kez bir araya geldiğim Kadir İnanır'ın paylamaları Boğaziçi'ne köprü olur.

Gördüğüm şefkatse Bering Boğazı'na köprü olur.

Sürmeneli İsmailoğulları'ndan Laz Deli Mehmet ile Fatsalı Rukiye İnanır çiftinin 10 çocuğundan en küçüğüdür.

Fatsa'da 1949'un ağustos ayında doğar ama nüfus kağıdına doğum tarihi 15 Nisan 1949 olarak yazılır.

Yıl 1962...

Fatsa, Kadir İnanır'a yetmez.

Bulunduğu kıyılardan ayrılarak okyanusların ötesindeki kutsal toprakları keşfetmeliydi.

'İstanbul'a gideceğim ben. Orada okuyacağım.'

Aile meclisi toplanır; 'Okusun. Burada kalıp da ne olacak?'...

Ver elini İstanbul, aç kapını Haydarpaşa Lisesi...

Azimlidir, kararlıdır ama baba ocağından, ana kucağından uzakta olmak zordur.

Hele ki daha bıyıklarının bile terlemediği kadar küçük bir yaşta gurbette olmak iyice zordur.

Haydarpaşa Lisesi'nde yatılı okuyan Kadir İnanır, edebiyat öğretmeniyle felsefe öğretmeninin destekleriyle geleceğine tutunur.

İnsan değirmeni İstanbul'un kendisini öğütmesine izin vermez.

Kadir İnanır, o yılları şöyle anlatıyor;

"Ben o zamanlarda ciddi bir adamdım haylazlık demeyelim de yaptık tabii bazı işler. Bizim okul eskiden tıbbiye olarak kullanırlarmış o tarihlerde kadavra taşımak için okulu yeraltından Karacaahmet'e bağlayan yer altı tünelleri kullanırlarmış, sonra kapatılmış. Biz de şimdikinde değil tabii o eski binada yatılı okuduk. O tünellerden geceleri kaçıp Beyoğlu'na giderdik. Sabaha doğru da yine aynı tünelden geri dönerdik. Birçokları ıslanır, yaralanırdı tünelden geçerken. Bayağı uzundur o tüneller biz belli bir kesimden dışarı çıkar, yola öyle devam ederdik Mehmet Ağar ve Mehmet Ali Yılmaz da çok iyi bilirler o tünelleri, yaşamadık demesinler yani. Haydarpaşa Lisesi'nde unutamadığım iki öğretmenim oldu benim. Biri felsefe öğretmenimiz Uğur Hanım, diğeri de edebiyat öğretmenim Lütfiye Hanım. Her ikisi de kimliğim ve kişiliğim üzerinde söz sahibidir. Benim yaşama, ülkeme, insanlığa dair ne kadar güzel kelimem, tavrım ve davranışım varsa, hepsinde bu iki kadının emeği vardır. Onları hâlâ saygıyla anarım. Hayata bakışımı belirlemişlerdir. Bugünkü söylemlerimde de payları vardır."

Lisenin ardından da günümüzdeki adı Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi olan Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksek Okulu...

'İnsan ekmeği için her ahlaki işi yapar' düşüncesinde olsa da mecbur kalmadığı sürece niyeti gazetecilik yapmak değildir.

Öğrenimini gazetecilik üzerine görmeyi okuduklarını, duyduklarını daha iyi yorumlayabilmesine olanak sağlayacağını düşündüğü için tercih etmiştir.

Yıl 1968...

Üniversitede öğrenimi devam etmektedir.

O sıralarda Fatsa'da tatildedir.

Bir arkadaşı, fotoğraflarından birini Ses Dergisi Sinema Artisti Yarışması'na gönderir.

Finale kaldığı yönünde bir davetiye gönderilir.

O davetiye de ağabeylerinden birinin eline geçiverir.

Ortalık fena karışır.

Oysaki okumalıydı.

Ailesi'nin gurur kaynağı olmalıydı.

'Biz seni okutmaya çalışıyoruz, sen artist mi olacaksın?'...

Ağabeyinin paylaması gururunu kırmıştır.

Hem de arkadaşının yanında...

Ailenin diğer üyeleri de yarışmaya katılmasına karşı çıkar.

Oysaki Ses Dergisi Sinema Artisti Yarışması'na başvurmayı kendisi istememişti.

Oysaki finale kalmasına rağmen yarışmaya katılmayı düşünmemişti.

Ne var ki inatçı genleri 'Yapmayacaksın' denileni yapmaya şifrelenmişti.

Kendisini finale götürecek otobüsünün koltuklarından birine yerleşti.

Önce ilk 10'a kalan Kadir İnanır, sonraki turda elenmişti.

Yarışmanın birincisi Uğur Güçlü oldu.

Vazgeçmek...

Fıtratında olmayan olgu... 'Vazgeçmek.'

Sinemaya direkt olarak geçemediyse endirekt olarak geçti.

Bir yıl sonra Saklambaç Fotoroman Kralı Yarışması'na katıldı.

Ve sinemanın krallarından biri olmadan önce fotoroman kralı oldu.

O dönemin şartlarına rağmen sinemaya adım atması uzun sürmez.

O dönem ki şimdi olduğu gibi değil.

Ne menajer var ne basın danışmanı ne kendini gösterebileceği sosyal medya...

Fotoromanda kendini ne kadar gösterebilirdir ki?

Zirveye çıkmak varken eteklerde gezinmek de neyin nesiydi ki?

Mücadele etmemek...

Fıtratında olmayan olgu...

Fotoroman için yakışıklılık yeterlidir.

Allah vergisini yetenekle taçlandırmayı istememek karakterinde yoktur ki...

Yakışıklılığından ötesi olmalıdır.

Olması gerekeni ilk gören Bilge Olgaç oldu.

Bilge Olgaç'ın yönettiği, Dostoyevski'nin 'Beyaz Geceler'inden uyarlanan, Sadri Alışık ile Suna Keskin'in başrolünde yer aldığı 'Dertli Gönlüm' ile sinemaya ilk adımını attı.

Ardından 'Yedi Adım Sonra'...

Filmin başrolünde ise katıldığı Ses Dergisi Sinema Artisti Yarışması'nın birincisi Uğur Güçlü vardı.

Kadir İnanır ise yine ikinci roldediydi.

İlk 10 filmde kamera karşısına ikinci rolde geçerken makus talihi, Türk sinemasının dahi yönetmenlerinden Atıf Yılmaz ile değişti.