Pendikspor: 2 - Adana Demirspor: 1 MAÇ SONUCU Süper Lig'in 24. haftasında Pendikspor, konuk ettiği Adana Demirspor'u 2-1 mağlup etti. Yeni transfer Umut Nayir bu mücadelede de fileleri havalandırdı ve Pendikspor formasıyla 5 maçta 4 gol, 1 asistlik performans sergiledi

Habertürk Giriş: 04.02.2024 - 15:41 Güncelleme: 04.02.2024 - 15:41 facebook

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