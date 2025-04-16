PlayStation Plus Türkiye’de şok zam! Deluxe paket 4.266 TL oldu, oyuncular tepkili!

Son dönemde oyun ve konsol fiyatlarındaki yükselen grafik, oyun severler tarafından tepki çekerke, Sony bir kez daha kullanıcılarını üzen bir açıklama ile geldi.

Sony’nin PlayStation Plus abonelik hizmeti, Türkiye’de yeni bir fiyat artışıyla gündemde. 2023’te %600’lük zamla tepki çeken hizmet, 2025’te kullanıcılara mail yoluyla bildirilen yeni fiyatlarla tekrar dikkat çekiyor. 24 Haziran 2025’ten itibaren geçerli olacak zamlar, özellikle Deluxe paketinde belirgin bir artış gösteriyor. Türkiye’deki ekonomik koşullar ve döviz kuru dalgalanmaları, bu zamların etkisini daha da artırıyor. Peki, yeni fiyatlar neler, paketlerin içeriği ve fiyat farkları nasıl şekillendi? İşte detaylar…

PS PLUS NELER SAĞLIYOR? PlayStation Plus, Sony’nin PlayStation kullanıcılarına sunduğu bir abonelik hizmeti. Çevrimiçi çok oyunculu oyun oynama, aylık ücretsiz oyunlar, özel indirimler, bulut depolama ve oyun deneme sürümleri gibi özellikler sunan bu hizmet, PS4 ve PS5 oyuncuları için vazgeçilmez bir yere sahip. Essential, Extra ve Deluxe paketleriyle farklı ihtiyaçlara hitap eden hizmet, Türkiye’deki fiyat artışlarıyla erişilebilirlik tartışmalarını beraberinde getiriyor. 2025 ZAMLARININ AYRINTILARI Sony, PlayStation Plus abonelik ücretlerine 2025’te yeni bir zam uyguladı. Kullanıcılara mail yoluyla bildirilen artış, 24 Haziran 2025’ten itibaren geçerli olacak. 2023’te küresel çapta %30-35 oranında artış yapılırken, Türkiye’de döviz kuru ve enflasyon nedeniyle bu oran %600’lere ulaşmıştı. Yeni zamla birlikte, özellikle Deluxe paketinde ciddi bir fiyat artışı dikkat çekiyor. Sony, bu artışın “yüksek kaliteli oyunlar ve ek avantajlar sunma” hedefiyle yapıldığını ifade ediyor. Ancak Türkiye’deki oyuncular, bu zamların bütçelerini zorlayacağından yakınıyor. ESKİ VE YENİ FİYATLARIN KARŞILAŞTIRMALARI 2023’teki zamlarla PlayStation Plus paketlerinin fiyatları önemli ölçüde artmıştı. 2025’te mail yoluyla bildirilen yeni fiyatlar ışığında, Deluxe paketi için kesin rakamlar elimizde. Essential ve Extra paketlerinin fiyatları için resmi bir açıklama olmamakla birlikte, geçmiş zam oranlarına göre tahmini bir artış öngörüyoruz.

Karşılaştırma şu şekilde: PlayStation Plus Essential Eski Fiyat (2023 Öncesi): Aylık 40 TL, 3 Aylık 100 TL, Yıllık 240 TL

2023 Zamlı Fiyat: Aylık 175 TL, 3 Aylık 440 TL, Yıllık 1.400 TL

2025 Yeni Fiyat: Resmi açıklama bekleniyor, ancak %50 artış oranıyla tahmini yıllık - 2.100 TL (24 Haziran 2025’ten itibaren geçerli) PlayStation Plus Extra Eski Fiyat (2023 Öncesi): Aylık 60 TL, 3 Aylık 165 TL, Yıllık 400 TL

2023 Zamlı Fiyat: Aylık 260 TL, 3 Aylık 720 TL, Yıllık 2.340 TL

2025 Yeni Fiyat: Resmi açıklama bekleniyor, ancak %50 artış oranıyla tahmini yıllık - 3.510 TL (24 Haziran 2025’ten itibaren geçerli) PlayStation Plus Deluxe Eski Fiyat (2023 Öncesi): Aylık 70 TL, 3 Aylık 190 TL, Yıllık 460 TL

2023 Zamlı Fiyat: Aylık 305 TL, 3 Aylık 830 TL, Yıllık 2.740 TL

2025 Yeni Fiyat ((Maille Bildirildi): Yıllık 4.266 TL (24 Haziran 2025’ten itibaren geçerli) Mailde, kullanıcıların mevcut aboneliklerinin bitiminden önce yenileme yaparak eski fiyatlardan yararlanabileceği belirtilse de, bu çözüm oyuncuların tepkisini dindirmeye yetmedi. 2023’te bir oyuncunun zam korkusuyla 27 yıllık abonelik alarak 2050’ye kadar fiyat artışlarından korunduğu haberi yeniden gündeme geldi. Birçok oyuncu, aboneliklerini iptal etmeyi veya alternatiflere yönelmeyi değerlendirirken, bir kısmı da fiyatlar değişmeden aboneliğini uzatmak için elini hızlı tutmaya çalışıyor... RAKİPLERİNİN FİYATLARI NASIL? PlayStation Plus’ın artan fiyatları, oyuncuları rakip abonelik hizmetlerine yöneltiyor. Microsoft’un Xbox Game Pass hizmeti, geniş oyun kütüphanesi ve Türkiye’deki görece daha uygun fiyatlarıyla dikkat çekiyor. 2025 itibarıyla Xbox Game Pass Ultimate’in yıllık fiyatı yaklaşık 2.500 TL civarında seyrediyor, bu da PlayStation Plus Deluxe’un yeni fiyatına kıyasla daha erişilebilir bir seçenek sunuyor. Ayrıca, EA Play gibi daha niş hizmetler de belirli oyun türlerine odaklanan oyuncular için alternatif oluşturuyor. Ancak PlayStation’a özel oyunlara erişim sağlayan Plus hizmeti, bazı oyuncular için hala vazgeçilmez. Yine de fiyat farkı, oyuncuların tercihlerini yeniden değerlendirmesine neden oluyor.