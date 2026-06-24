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        Haberler Ekonomi Teknoloji Oyun GTA 6 fiyatı resmen açıklandı: Standart sürüm 80 dolara yaklaştı

        GTA 6 fiyatı resmen açıklandı: Standart sürüm 80 dolara yaklaştı

        Rockstar Games, merakla beklenen GTA 6'nın fiyatını nihayet duyurdu. Standart sürüm 79.99 dolar, Ultimate Edition ise 99.99 dolar olurken, oyun çıkışta yalnızca tek kişilik hikaye deneyimi sunacak. Kasım 2026'da piyasaya sürülecek yapım, sektörde yeni bir fiyat dönemi başlatabilir.

        Giriş: 24 Haziran 2026 - 15:16 Güncelleme:
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        GTA 6 ön siparişe açılıyor!

        GTA serisi, video oyun tarihinin en ikonik ve kültürel etkisi en yüksek yapımlarından biri. Liberty City’den San Andreas’a, oradan Vice City’ye uzanan efsanevi maceralarıyla milyonlarca oyuncuyu yıllarca ekran başına kilitleyen seri, GTA V ile de rekorlar kırmaya devam ediyor. Hayranlar uzun zamandır GTA 6’yı büyük bir heyecanla bekliyordu. Sosyal medya, forumlar ve haber siteleri aylardır bu yapımla çalkalanıyordu.

        Türkiye’de ise durum biraz daha farklı. Döviz kuru nedeniyle fiyatlar her zaman yakından takip ediliyor. Güncel kurlarla standart sürümün yaklaşık 3.700-3.800 TL bandına denk geldiği hesaplanıyor.

        ROCKSTAR’DAN RESMİ FİYAT AÇIKLAMASI

        Rockstar Games, GTA 6’nın PlayStation 5 ve Xbox Series X/S platformlarındaki standart fiyatını 79.99 dolar olarak belirlediğini açıkladı. Bu, mevcut nesildeki 70 dolarlık standart fiyatın 10 dolar üzerinde bir artış demek. Ultimate Edition ise 99.99 dolar seviyesinde olacak ve çeşitli ekstra içerikler içerecek.Şirket ayrıca oyunun çıkışta “single-player experience” odaklı olacağını doğruladı. Yani oyuncular öncelikle Jason ve Lucia’nın hikâyesine yoğunlaşacak. Yeni bir GTA Online versiyonu hakkında ise henüz bilgi verilmedi; mevcut GTA Online deneyimine devam edileceği belirtildi.

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        SEKTÖRDE YENİ BİR FİYAT STANDARTI MI GELİYOR?

        GTA 6’nın fiyatı, video oyun endüstrisinde uzun süredir en çok konuşulan konulardan biriydi. Bazı analistler oyunun 100 dolara kadar çıkabileceğini öngörüyordu. Rockstar bu rakamı aşmasa da 79.99 dolarlık fiyatıyla önemli bir adım attı.Bugüne kadar sadece Nintendo’nun Switch 2 lansman oyunu Mario Kart World 80 dolardan satışa sunulmuştu. Microsoft ise benzer bir fiyat artışından vazgeçmişti. GTA 6’nın bu hamlesi, diğer AAA yapımlar için de yeni bir standart oluşturabilir.

        ÖN SİPARİŞLER BAŞLIYOR: BONUSLAR VE FİZİKSEL KOPYALAR

        GTA 6 ön siparişleri 25 Haziran 2026 gece yarısı itibarıyla başlayacak. Ultimate Edition ve ön sipariş bonusları şimdiden detaylandırıldı. Dikkat çeken bir diğer nokta ise fiziksel kopyaların disk içermemesi. Kutunun içinde yalnızca aktivasyon kodu bulunacak. Bu karar, sektördeki dijital dönüşümün hızını bir kez daha gösteriyor.

        YENİ GÖRÜNTÜLER VE VICE CITY’YE DÖNÜŞ

        Rockstar, fiyat açıklamasıyla birlikte yeni GTA 6 ekran görüntülerini de paylaştı. Vice City’nin daha canlı ve detaylı yeni görünümleri hayranları heyecanlandırdı. Resmi kapak görseli de yayımlandı; Jason ve Lucia’nın yer aldığı ikonik tasarım dikkat çekiyor.Oyun, 19 Kasım 2026 tarihinde PlayStation 5 ve Xbox Series X/S’te çıkış yapacak.

        TÜRKİYE’DE GTA 6 FİYATI NE KADAR OLACAK?

        Döviz kuru üzerinden yapılan basit çeviriler 3.700-4.000 TL aralığını işaret etse de, Türkiye’deki nihai fiyatların vergilerle birlikte farklı bir noktaya gelebilir. Burada PlayStation’un nasıl bir fiyat politikası izleyeceği merakla bekleniyor. Bu da gece yarısı itibarıyla kesinleşecek.

        GTA 6, sadece bir video oyunu değil; yılların birikimi, dev bir prodüksiyon ve sektörün geleceğini şekillendirecek kültürel bir olay olarak tarihe geçmeye hazırlanıyor. Vice City’nin neon ışıklı sokaklarındaki yeni macera çok yakında başlayacak.

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