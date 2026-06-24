ROG 20. yılını Türkiye'de kutladı

ROG'nin 20 yıllık yenilikçilik yolculuğunu temsil eden Edition 20 koleksiyonu, markanın bugüne kadar geliştirdiği teknolojileri geleceğe taşıyan yeni bir dönemin habercisi olarak öne çıkıyor. Üstün performans, entegre tasarım anlayışı ve dünya genelindeki oyuncuların beklentilerine odaklanan yaklaşım, koleksiyonun temelini oluşturuyor.

EDİTİON 20

ROG'nin 20. yıl dönümünü simgeleyen Edition 20, alternatif renk tasarımı ve son teknoloji yeniliklerle öne çıkan sınırlı sayıda üretilmiş bir ürün koleksiyonu. Markanın belirttiğine göre, bu tasarım dili yalnızca görsel bir kimlik sunmakla kalmıyor, ROG Black'in güç ve hassasiyetini, ROG Red'in tutkulu mirasını, Crystal Lens'in geleceğe yönelik vizyonunu ve Radiant Gold'un premium işçiliğini aynı potada buluşturarak markanın 20 yıllık yolculuğunu yansıtıyor.

Kendi sistemini kurmayı sevenler ve performans sınırlarını zorlamaktan çekinmeyen kullanıcılar için tasarlanan Edition 20 bileşenleri; güçlü enerji iletimi, gelişmiş termal çözümler ve dikkat çekici tasarım detaylarını bir araya getiriyor.

ROG CROSSHAİR X870E EDİTİON 20

ROG'nin 20. yıl dönümünü anmak amacıyla geliştirilen ROG Crosshair X870E Edition 20, ikonik tasarımını performansla buluşturan amiral gemisi bir anakart olarak öne çıkıyor. Temelinde, tam genişlikte termal platformu ve tamamen bakır tasarımıyla hem CPU'yu hem de VRM'i eş zamanlı soğutan ROG Ryujin Edition 20 çözümüne sahip entegre bir AIO soğutma mimarisi bulunuyor.

Entegre soğutma alanındaki son yenilikleri ve yüksek performansı bir araya getiren ROG Crosshair X870E Edition 20, ROG mühendislik mirasının ulaştığı noktayı temsil ediyor.

ROG ASTRAL GEFORCE RTX 5090 EDİTİON 20

ROG Astral GeForce RTX 5090 Edition 20, performans ve görsel deneyimi artıran amiral gemisi bir ekran kartı. En yeni ROG Astral RTX 50 Serisi yenilikleri üzerine inşa edilen modelin merkezinde; dinamik 3D görseller, özelleştirilebilir animasyonlar ve gerçek zamanlı donanım verileri sunan kavisli bir AMOLED ekran yer alıyor.

Kart ayrıca çıkarılabilir GC-HPWR adaptörü ve çift güç girişi sayesinde 800 watt'a kadar güç çekebiliyor.

ROG THOR 3000W TİTANİUM III EDİTİON 20

Yeni nesil sistemler için tasarlanan ROG Thor 3000W Titanium III Edition 20, dört adede kadar NVIDIA GeForce RTX 5090 ekran kartını destekliyor. Sunucu sınıfı GaN MOSFET bileşenlerinden yararlanan ürün, daha kompakt ve daha serin çalışan bir yapıda 3000 watt'a kadar güç sunuyor.