Portekiz, “intihar dronları” olarak bilinen mühimmatları yeniden test etti

Portekiz’de düzenlenen Strong Impact 2026 tatbikatı, son günlerde Constância’daki Santa Margarida Askerî Alanı’nda gerçekleştirildi ve çarşamba günü sona erdi. Tatbikat kapsamında, “intihar dronu” olarak da bilinen dolaşan mühimmat sistemleri yeniden test edildi.

Portekiz Kara Kuvvetleri, silah sistemlerini modernize etmek amacıyla NATO tatbikatlarında kullanılan ve “taarruz drone’ları” olarak anılan insansız hava araçlarını denemeye devam ediyor. Benzer çalışmaların, NATO’ya bağlı diğer ülkelerde de sürdüğü belirtiliyor.

DOLAŞAN MÜHİMMAT SAHADA TEST EDİLDİ

Tatbikatta kullanılan sistemler, Askerî Programlama Yasası kapsamındaki “Robotics and Autonomous Systems” projesi çerçevesinde geliştirildi. Bu kapsamda, Portekiz Kara Kuvvetleri ile yerli UAVision şirketinin ortak ürünü olan dolaşan mühimmatlar sahada denendi.

REKLAM

Portekiz Kara Kuvvetleri sözcüsü Yarbay Hélder Parcelas, bu sistemlerin belirli bir bölge üzerinde uçarak hedef arayan insansız hava araçları olduğunu ifade etti.

KLASİK FÜZELERDEN FARKLI BİR SİSTEM

Dolaşan mühimmatlar, klasik füzelerden farklı olarak önceden belirlenmiş bir hedefe yönlendirilmiyor. Operatörler, sahayı canlı olarak izleyerek hedefi doğru anda seçebiliyor.

Bu sayede saldırıların daha isabetli hale geldiği ve ikincil hasar riskinin önemli ölçüde azaldığı belirtiliyor.

Portekiz Kara Kuvvetleri’nin açıklamasında, sistemin “search-then-strike” yani “önce ara, sonra vur” mantığıyla çalıştığı vurgulandı. Açıklamada ayrıca, uçuş özerkliği, esnek kullanım, saldırıyı iptal edebilme veya yeniden yönlendirme imkânı ve yüksek değerli hedefleri düşük yan hasarla vurabilme kapasitesinin öne çıktığı ifade edildi.

DAHA ÖNCE DE KULLANILMIŞTI

Söz konusu sistem, ilk kez bu tatbikatta kullanılmadı. Dolaşan mühimmatlar, Strong Impact tatbikatının 2025 edisyonunda da test edilmişti.

REKLAM

Geçen yıl Santa Margarida Askerî Üssü’nde “Elanus” adlı drone’un uçuş testleri yapılmıştı. Bu sistem, 50 kilometre menzil, 30 dakika uçuş süresi ve 3 kilogram faydalı yük kapasitesiyle dikkat çekiyor.

Tatbikata NATO ülkelerinden toplam 417 asker katıldı. Bunların 320’si Portekiz, 91’i İspanya ordusuna bağlıyken, Fransa’dan dört asker ve Romanya’dan iki gözlemci de tatbikatta yer aldı.

Ordu sözcüsü, tatbikatın amacının Portekiz Kara Kuvvetleri’nin Sahra Topçu ve Hava Savunma Topçu birliklerinin harekât kabiliyetini geliştirmek ve NATO müttefikleriyle entegrasyonu artırmak olduğunu belirtti. Ayrıca, daha uzun menzilli ve daha yüksek taşıma kapasitesine sahip sistemlerin geliştirilmesinin hedeflendiği ifade edildi.

Tatbikatın son gününde dolaşan mühimmat sistemlerinin kamuoyuna tanıtılacağı da aktarıldı.

Portekiz, NATO’nun 12 kurucu üyesinden biri olarak, uzun yıllardır uluslararası misyonlara katılım sağlayarak ittifaka bağlılığını sürdürüyor.