PSG evinde Manchester City'i dağıttı: Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta tamamlanırken bugün 9 maç oynandı. Gecenin sürpriz sonucunu Feyenoord'dan geldi. Hollanda ekibi evinde Bayern Münih'i mağlup etti. Gecenin dev maçında ise PSG evinde Manchester City'i 4-2'lik skorla geçti. İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları...
LEIPZIG: 2 - SPORTING LİZBON: 1
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Leipzig, Sporting Lizbon'u konuk etti.
Red Bull Arena'da oynanan mücadele, ev sahibinin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.
Leipzig'in gollerini 19. dakikada Benjamin Sesko ve 78. Yussuf Poulsen kaydetti. Sporting'in tek golü ise 75. dakikada Viktor Gyökeres'ten geldi.
SHAKHTAR DONETSK:2 - BREST: 0
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Shakhtar Donetsk, Brest'i 2-0'lık skorla mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'ndeki 2. galibiyetini aldı ve umutlarını son maça taşıdı.
Shakhtar'ın gollerini, 18. dakikada Kevin Santos ve 37. dakikada penaltıdan Georgiy Sudakov kaydetti.
REAL MADRID: 5 - SALZBURG: 1
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Real Madrid, sahasında Salzburg ile karşı karşıya geldi. Santiago Bernabeu'daki maçta kazanan 5-1 ile İspanyol devi oldu.
İspanyol devinde milli futbolcu Arda Güler, karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. Arda Güler, 64. dakikada oyuna dahil oldu.
SPARTA PRAG: 0 - INTER: 1
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Inter, deplasmanda Sparta Prag ile karşı karşıya geldi.
epet ARENA'da oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 1-0 kazandı.
Inter'e galibiyeti getiren golü, 12. dakikada Lautaro Martinez kaydetti.
CELTIC: 1 - YOUNG BOYS: 0
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Celtic ile Young Boys karşı karşıya geldi.
Celtic Park'ta oynanan maçta Celtic, Young Boys'u 1-0 yendi.
Maçın tek golü 86. dakikada Loris Benito'nun kendi kalesine attığı golle geldi.
FEYENOORD: 2 - BAYERN MUNIH: 0
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Feyenoord ile Bayern Münih karşı karşıya geldi.
Feyenoord Stadyumu'nda oynanan maçta Feyenoord, Bayern Münih'i 3-0 yendi.
Feyenoord'un gollerini 21. ve 45+9. dakikalarda Santiago Gimenez kaydetti.
MILAN: 1 - GIRONA: 0
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Milan, Girona'yı konuk etti.
Giuseppe Meazza'da oynanan mücadeleyi ev sahibi 1-0 kazandı.
Milan'a galibiyeti getiren golü, 37. dakikada Rafael Leao kaydetti.
PSG: 4 - MANCHESTER CITY: 2
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Paris Saint-Germain, sahasında Manchester City ile karşı karşıya geldi. Parc des Princes'teki maçın özellikle ikinci yarısı nefes kesti ve kazanan 4-2 ile PSG oldu.
Manchester City, ikinci yarıya hızlı başladı. İngiliz ekibi, 50'de Jack Grealish ve 53. dakikada Erling Haaland'ın attığı gollerle 2-0'ı buldu.
Paris Saint-Germain de Manchester City'ye aynı hızda cevap verdi. Fransız temsilcisinde Ousmane Dembele, 56. dakikada farkı bire indirdi. PSG'de Bradley Barcola, 60'da attığı golle skoru 2-2 yaptı.
Paris Saint-Germain 78'de Joao Neves'in attığı golle geri dönüşe imza attı ve Manchester City karşısında 3-2 öne geçti. Fransız ekibi, Gonçalo Ramos'un 90+4'te attığı golle Manchester City'yi 4-2 yendi.
ARSENAL: 3 - DINAMO ZAGREB: 0
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Arsenal, sahasında Dinamo Zagreb ile karşı karşıya geldi. Emirates Stadyumu'nda oynanan maçı Arsenal 3-0'lık skorla kazandı.
Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Declan Rice, 66. dakikada Kai Havertz ve 90. dakikada Martin Odegaard attı.