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        Haberler Spor Transfer Real Madrid, Kylian Mbappe ile 5 yıllık sözleşme imzaladı - Futbol Haberleri

        Real Madrid, Kylian Mbappe ile 5 yıllık sözleşme imzaladı

        İspanyol devi Real Madrid, Paris Saint-Germain ile sözleşmesi sona eren Fransız yıldız Kylian Mbappe ile Santiago Bernabeu Stadı'nda 5 yıllık sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 14:47 Güncelleme: 16.07.2024 - 14:48
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        Mbappe resmen Real Madrid'de!
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        Real Madrid, PSG'den kadrosuna kattığı Kylian Mbappe için imza töreni düzenledi. Başkan Florentino Perez’in de yer aldığı törenle Kylian Mbappe, kendisini 5 yıllığına eflatun-beyazlılara bağlayan sözleşmeye imza attı.

        Yeni sezonda 9 numaralı formayı giyecek olan Fransız yıldız, müze turunun ardından Santiago Bernabeu'da kendisini görmeye gelen taraftarları selamladı.

        Paris Saint-Germain ile toplamda 308 maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu, 256 gol, 108 asistlik performans sergiledi.

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