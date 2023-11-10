Rıza Çalımbay kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Beşiktaş'ın yeni direktörü Rıza Çalımbay mı oldu? - Futbol Haberleri

Rıza Çalımbay kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Beşiktaş'ın yeni direktörü Rıza Çalımbay mı oldu? - Futbol Haberleri

Beşiktaş altyapısında yetişen ve 1980-1996 yılları arasında aralıksız 16 yıl siyah beyazlı formayı terleten Rıza Çalımbay, 2005-2006 sezonununda teknik direktör olarak Beşiktaş'ta görev almıştı. Deneyimli teknik direktör Rıza Çalımbay'ın adı bir kez daha özdeşleştiği kulübüyle geçiyor. İşte, Çalımbay'ın kariyerinden satırbaşları...

3 Şurada Paylaş!









Beşiktaş forması ile en çok maça çıkan oyuncu olan Rıza Çalımbay, Beşiktaş’ta 494 lig maçı ve 41 gol atmıştır. Yıllarca Beşiktaş’ta kaptanlık yaptıktan sonra 1996’da jübile yapmıştır. İngiltere’de teknik direktörlük kursuna gittikten sonra Teknik direktörlüğe de yine Beşiktaş’ta Christoph Daum'un yardımcı antrenörü olarak başlamıştır.