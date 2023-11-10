Rıza Çalımbay kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Beşiktaş'ın yeni direktörü Rıza Çalımbay mı oldu?
Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in ardından teknik direktörlük koltuğuna oturan Burak Yılmaz, gün itibariyle görevinden istifa etti ve gözler yeni teknik direktörün kim olacağı sorusunun yanıtına çevrildi. Konuyla ilgili olarak basında Rıza Çalımbay'ın adı öne çıkmış durumda. Siyah beyazlılarda hem oyuncu hem de teknik direktör olarak uzun yıllar görev yapan Rıza Çalımbay ile ilgili bilgileri bir araya getirdik...
Beşiktaş altyapısında yetişen ve 1980-1996 yılları arasında aralıksız 16 yıl siyah beyazlı formayı terleten Rıza Çalımbay, 2005-2006 sezonununda teknik direktör olarak Beşiktaş'ta görev almıştı. Deneyimli teknik direktör Rıza Çalımbay'ın adı bir kez daha özdeşleştiği kulübüyle geçiyor. İşte, Çalımbay'ın kariyerinden satırbaşları...
RIZA ÇALIMBAY KİMDİR?
Rıza Çalımbay 1963 yılında dünyaya geldi.
Futbol kariyerinin ardından teknik direktörlüğe adım atmıştır.
Atom Karınca lakaplı Rıza Çalımbay futbolculuk kariyerine Beşiktaş alt yapısında başlamış 1980/81 sezonunda A takım kadrosuna yükselmiştir.
Beşiktaş forması ile en çok maça çıkan oyuncu olan Rıza Çalımbay, Beşiktaş’ta 494 lig maçı ve 41 gol atmıştır. Yıllarca Beşiktaş’ta kaptanlık yaptıktan sonra 1996’da jübile yapmıştır. İngiltere’de teknik direktörlük kursuna gittikten sonra Teknik direktörlüğe de yine Beşiktaş’ta Christoph Daum'un yardımcı antrenörü olarak başlamıştır.