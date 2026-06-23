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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Çulhacı, ERT'nin Türkiye'den tek üyesi oldu

        Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Çulhacı, ERT'nin Türkiye'den tek üyesi oldu

        Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hayri Çulhacı, Avrupa Sanayi Yuvarlak Masası (ERT) üyeliğine davet edildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Haziran 2026 - 11:54 Güncelleme:
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        Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Çulhacı, ERT'nin Türkiye'den tek üyesi oldu

        Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hayri Çulhacı, Avrupa iş dünyasının en etkili platformlarından European Round Table for Industry (ERT) üyeliğine davet edildi. Bu üyelikle birlikte Hayri Çulhacı, Avrupa’nın önde gelen sanayi ve teknoloji şirketlerinin CEO ve Yönetim Kurulu Başkanlarını bir araya getiren ERT’nin mevcut üyeleri arasında Türkiye’den tek temsilci oldu.

        Sabancı Topluluğu’nun 100 yılı aşan kurumsal mirasını ve küresel ölçekteki dönüşüm vizyonunu Avrupa iş dünyasının en önemli platformlarından birine taşıyan bu üyelik, aynı zamanda Türkiye iş dünyasının Avrupa’nın rekabetçilik, sanayi, teknoloji ve sürdürülebilir büyüme gündemindeki temsili açısından da önemli bir adım niteliği taşıyor.

        ÜYELERİN LİDERLİK ETTİĞİ ŞİRKETLER 6 MİLYON KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLIYOR

        Avrupa’nın en büyük şirketlerinin Yönetim ve İcra Kurulu Başkanları’nın üye olarak yer aldığı ERT, enerji dönüşümü, yapay zekâ, sanayi, ticaret güvenliği başta olmak üzere farklı odak alanlarında Avrupa ekonomisinin rekabetçiliğini güçlendirmek için faaliyet gösteriyor. Türkiye’nin yanı sıra 17 farklı Avrupa ülkesinden temsilcilerin yer aldığı ERT’nin üyelerinin liderlik ettiği şirketler dünyada yaklaşık 6 milyon kişiye istihdam sağlarken, söz konusu şirketlerin yıllık Ar-Ge yatırımları 120 milyar Euro’ya, toplam ciroları ise 3 trilyon Euro’ya ulaşıyor.

        ERT, 1983 yılında Avrupa’da istihdamın ve refah düzeyinin artırılması, rekabetçilik odaklı politika alternatiflerinin geliştirilmesi ve Avrupa Birliği kurumlarıyla iş dünyası arasında yapıcı bir diyalog zemini oluşturulması amacıyla 17 Avrupalı yönetici tarafından kurulmuştu.

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