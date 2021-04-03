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Serdar Ali Çelikler: Terim tartışılmalı

Galatasaray, Süper Lig'in 31. haftasında Hatayspor'a deplasmanda 3-0 mağlup oldu. Habertürk yazarı Serdar Ali Çelikler mücadeleyi değerlendirdi

Serdar Ali Çelikler: Terim tartışılmalı

Soru 1:

Bir takım teknik direktörü 14 günlük arada 2 stoperi cezalı iken bu süreçte 4. stoperini oynanan maçta kullanmıyorsa Ozornwafor neden alınmıştır? D'Avilla - Florya ilişkisi nedir? Ozornwafor, bu maçta bile oynamayacaksa Emin Bayram neden satılmıştır?

Soru 2:

Bir takım teknik direktörü, 14 gün aradan sonraki bir maçta devrede 4 oyuncu değiştiriyorsa, sağ bek Şener stopere, stoper Gedson orta sahaya, orta saha Ömer Bayram sol beke geçiyorsa yani 4 yeni oyuncu 4 de pozisyon değişikliği yapıyorsa adama "Siz 14 gün ne yaptınız kardeşim" diye sormazlar mı?.

☆☆

• Hakemleri suçladı. Hatay, Abdülkadir Bitigen'e rağmen kazandı.

• Çimi, çimciyi suçladı. O çimde Rize 4 gol attı.

• Sürekli ceza aldı, Telekom'da kendini yenen her takım kulübesine saldırdı. Ceza aldı adalet terazisi koydu.

• Sürekli suçladığı, trollerine saldırttığı yönetimine tarihin en kuvvetli ve en çok harcama yapılan kadrolardan birini kurdurttu.

• Futbolcularını suçladı. Kendinden başka herkes, her şey suçluydu.

• Avrupa'da 40 maçta 2 galibiyet alabildi.

• Son 5 maçta sadece Pedro'nun sayesinde Kayseri'de kazanabilen bir hoca, 78 tane yardımcısı ile birlikte 14 günlük arada bile çalışmadı ise artık kabul etmek gerekir ki herkesin bir devri var ve Fatih Terim'in de devrinin artık sonuna gelindiğini görülmeli.

Bir takım sezon başından bu yana 15 tane diziliş 28 tane sistem denemez.

Para sende - şan şöhret sende - medya sende - hakemler sende - troller sende ama senden başka herkes suçlu... Artık kimse yemiyor. Gerçekleri kabul etmek ve Hoca Terim'i ciddi ciddi tartışmak gerek.

Artık ya Başkan Terim ya da "Teşekkürler Terim" dönemi geliyor.

☆☆

Şu maçı bile doğru dürüst yönetemeyen, bariz G.Saray'ı kollayan Abdülkadir Bitigen - Erdem Bayık ve VAR'daki Koray Gençerler'e rağmen; Billong-Katranis ve Boupendza olmamasına rağmen çok net bir galibiyet alan Hatayspor ve Ömer Erdoğan'ı kutlarım.

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