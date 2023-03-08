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Sevilla - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda İspanyol ekibi Sevilla ile karşı karşıya geliyor. Sarı lacivertlilerde hedef rövanş maçı için avantajlı skoru elde edip çeyrek final kapısını aralamak. Sevilla - Fenerbahçe maçının tarihi, saati ve hangi kanalda yayınlanacağı sporseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. İşte Sevilla - Fenerbahçe maçının muhtemel ilk 11'leri..

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  • Sevilla - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte Muhtemel 11'ler

    Sevilla - Fenerbahçe maçı için nefesler tutuldu. Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda Sevilla ile karşılacak. Fenerbahçe, 2008 yılında Şampiyonlar Ligi son 16 turunda eşleştiği Sevilla'yı eleyerek çeyrek finale yükselmişti. Peki, "Sevilla - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte Sevilla - Fenerbahçe maçında öne çıkan detaylar...
  • Sevilla - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte Muhtemel 11'ler

    FENERBAHÇE'NİN AVRUPA LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN?

    Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi son 16 turundaki maçları 9 Mart 2023 ve  16 Mart 2023 tarihlerinde oynanacak.
  • Sevilla - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte Muhtemel 11'ler

    SEVİLLA-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    İki takım arasındaki ilk maç 9 Mart'ta Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda saat 23:00'de, ikinci maç ise 16 Mart'ta Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde saat 20:45'de oynanacak.
  • Sevilla - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte Muhtemel 11'ler

    SEVİLLA-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

    Sevilla - Fenerbahçe maçı EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.

     
  • Sevilla - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte Muhtemel 11'ler

    MAÇI FRANSIZ HAKEM YÖNETECEK

    UEFA'nın açıklamasına göre Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde İspanya ekibi Sevilla'ya konuk olacağı mücadeleyi, Fransa Futbol Federasyonundan François Letexier yönetecek. Letexier'nin yardımcılıklarını Cyril Mugnier ve Mehdi Rahmouni yapacak.

     
  • Sevilla - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte Muhtemel 11'ler

    SEVİLLA'NIN MUHTEMEL İLK 11'İ

    Bounou, Navas, Gudelj, Kouassi, Acuna, Fernando, Rakitic, Jordan, Suso, Ocampos, En-Nesyri

     
  • Sevilla - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte Muhtemel 11'ler

    FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL İLK 11'İ

    Altay, Osayi, Samet, Szalai, Ferdi, Arao, Crespo, Zajc, Rossi, King, Valencia.

     
  • Sevilla - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte Muhtemel 11'ler

    FENERBAHÇE'NİN OLASI ÇEYREK FİNALDEKİ RAKİBİ BELLİ OLDU MU?

    Temsilcimizin Sevilla'yı elemesi halindeki rakibi henüz belli olmadı. Sarı lacivertliler, Sevilla'yı elerse bir sonraki kura çekiminde hem çeyrek final hem de yarı finaldeki muhtemel rakibi açıklanacak.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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