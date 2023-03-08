FENERBAHÇE'NİN OLASI ÇEYREK FİNALDEKİ RAKİBİ BELLİ OLDU MU?



Temsilcimizin Sevilla'yı elemesi halindeki rakibi henüz belli olmadı. Sarı lacivertliler, Sevilla'yı elerse bir sonraki kura çekiminde hem çeyrek final hem de yarı finaldeki muhtemel rakibi açıklanacak.