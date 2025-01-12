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        Haberler Ekonomi Teknoloji Bilişim "Siber vatan"ın korunmasında stratejiyi "MGK" benzeri kurul belirleyecek - Teknoloji Haberleri

        "Siber vatan"ın korunmasında stratejiyi "MGK" benzeri kurul belirleyecek

        "Siber vatan"ın korunmasına yönelik strateji, "Milli Güvenlik Kurulu"na (MGK) benzer yapıda kurulacak Siber Güvenlik Kurulu tarafından belirlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2025 - 13:02 Güncelleme: 12.01.2025 - 13:02
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        "Siber vatan" stratejisini "MGK" benzeri kurul belirleyecek
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        AK Parti milletvekillerince hazırlanan "Siber Güvenlik Kanunu Teklifi"nde yer alan bilgilere göre, siber güvenlik milli güvenliğin ayrılmaz bir parçası olacak.

        Kritik altyapı ve bilişim sistemlerinin korunması ile güvenli bir siber uzay oluşturulması temel hedef olacak.

        Siber güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmalarda öncelikle yerli ve milli ürünler tercih edilecek.

        Siber güvenlik alanında, MGK'ye benzer yapıda Cumhurbaşkanı'nın başkanlığında "Siber Güvenlik Kurulu" oluşturulacak.

        Kurulda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Adalet, Dışişleri, İçişleri, Milli Savunma, Sanayi ve Teknoloji, Ulaştırma ve Altyapı Bakanları, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı, Savunma Sanayii Başkanı ve Siber Güvenlik Başkanı yer alacak

        Cumhurbaşkanı'nın katılmadığı hallerde Kurula, Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlık edecek.

        Siber Güvenlik Kurulu, siber güvenlikle ilgili politika, strateji, eylem planı ve diğer düzenleyici işlemlere yönelik kararları alacak.

        Ayrıca Kurul, siber güvenlikte teşvik verilecek öncelikli alanları belirleyecek, siber güvenlik alanındaki insan kaynağının geliştirilmesine yönelik kararlar da verecek.

        SOME KURULACAK

        Kritik altyapılar ve bilişim sistemlerinin siber dayanıklılığının artırılmasına, siber saldırılara karşı korunmasına yönelik çalışmalar yapacak Başkanlık, gerçekleştirilen siber saldırıların tespitine, muhtemel saldırıların önlenmesine ve etkilerinin azaltılmasına veya ortadan kaldırılmasına yönelik de faaliyet yürütecek.

        Siber Güvenlik Başkanlığı, Siber Olaylara Müdahale Ekibi (SOME) kuracak ve bunları denetleyecek.

        Ayrıca Başkanlık, kamu kurum ve kuruluşları ile kritik kamu hizmetlerinin siber güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli altyapıları kuracak veya kurduracak.

        Başkanlık, siber olaya maruz kalanlara yerinde veya uzaktan siber olay müdahale desteği sağlayabilecek, siber uzayda bulunan veya elde ettiği veri, imaj veya log kayıtları üzerinden saldırılara ait izleri takip edebilecek.

        Görev alanına giren konularda uluslararası kuruluşlar ve ülkelerle ilişkiler yürütecek Başkanlık, bilgi alışverişinde bulunabilecek, Türkiye'yi temsil edecek.

        Başkanlık, kamu kurum ve kuruluşları ile kritik altyapıların bilişim sistemlerinde kullanılacak ve siber güvenliğe etkisi olan yazılım, donanım, ürün ve hizmetlere kullanım öncesinde uygunluk verecek.

        Görevleriyle ilgili olarak gerekli gördüğü hallerde kanunun kapsamına giren her türlü fiil ve işlemi denetleyebilecek Başkanlık, bu amaçla yerinde inceleme yapabilecek.

        Denetimde, Başkanlık personeli, yetkilendirilmiş ve belgelendirilmiş bağımsız denetçiler ve bağımsız denetim kuruluşları yetkili olacak. Kamu kurum ve kuruluşları ile kritik altyapılarda denetimler, Başkanlık personelince veya refakatinde yapılacak.

        Siber Güvenlik Kanunu Teklifi, TBMM Milli Savunma Komisyonundaki görüşmelerin ardından TBMM Genel Kurulu'nun gündemine gelecek.

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