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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Solskjaer: Maç iyi bitti ama diğer maçlar bizim istediğimiz gibi bitmedi - Beşiktaş Haberleri

        Solskjaer: Maç iyi bitti ama diğer maçlar bizim istediğimiz gibi bitmedi

        Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Bodrum FK maçının ardından yaptığı açıklamada, "Maç iyi bitti ama diğer maçlar bizim istediğimiz gibi bitmedi" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.06.2025 - 23:25 Güncelleme: 01.06.2025 - 23:25
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        "Maç iyi bitti ama..."
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        Trendyol Süper Lig'in son haftasında Beşiktaş, deplasmanda Bodrum FK'yı 4-0 mağlup ederek sezonu galibiyette tamamladı.

        Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer açıklamalarda bulundu. Solskjaer, "Bugün iyi oynadık, iyi mücadele ortaya çıkardık. Oyuncularımın performansından dolayı mutluyum. Odak noktamız belliydi. Mantalite olarak da sahadaydık. Bugün iyi iş çıkardık. Maç iyi bitti ama diğer maçlar bizim istediğimiz gibi bitmedi diğer sonuçlara bakarsak" diye konuştu.

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