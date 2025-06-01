Solskjaer: Maç iyi bitti ama diğer maçlar bizim istediğimiz gibi bitmedi - Beşiktaş Haberleri

Solskjaer: Maç iyi bitti ama diğer maçlar bizim istediğimiz gibi bitmedi - Beşiktaş Haberleri

Solskjaer: Maç iyi bitti ama diğer maçlar bizim istediğimiz gibi bitmedi Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Bodrum FK maçının ardından yaptığı açıklamada, "Maç iyi bitti ama diğer maçlar bizim istediğimiz gibi bitmedi" dedi.

İhlas Haber Ajansı Giriş: 01.06.2025 - 23:25 Güncelleme: 01.06.2025 - 23:25 facebook

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