24 Haziran Cuma günü altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Haftaya yükseliş hareketiyle başlayan altın fiyatları hafta arasında aşağı yönlü ivme kaydetmişti. Haftanın son işlem gününde ise yukarı yönlü ivme gösteriyor. Ekonomi takipçileri ve yatırımcılar altın fiyatlarının ne kadar olduğunu araştırıyor. Merkez Bankası faiz kararında oranın sabit tutulmasından etkilenen altın fiyatlarının güncel tablosunu sizler için derledik. Peki, "Bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" İşte 24 Haziran güncel çeyrek altın, gram altın, yarım altın fiyatları...