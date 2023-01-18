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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Son dakika! Beşiktaş'tan resmi Aboubakar açıklaması

Beşiktaş Kulübü Dernekler ve Sosyal Tesislerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Bayrak, Vincent Aboubakar transferi ile ilgili, önemli açıklamalarda bulundu

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  • Son dakika! Beşiktaş'tan resmi Aboubakar açıklaması

    Beşiktaş Kulübü Dernekler ve Sosyal Tesislerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Bayrak, Çankırı Beşiktaşlılar Derneğini ziyaret ederek, taraftarla bir araya geldi.
  • Son dakika! Beşiktaş'tan resmi Aboubakar açıklaması

    Burada taraftarların sorularını yanıtlayan Bayrak, Aboubakar transferinin son aşamada olduğunu söyledi.
  • Son dakika! Beşiktaş'tan resmi Aboubakar açıklaması

    Transferin bugün açıklanabileceğini belirten Bayrak, "Sona yaklaştık diyebilirim. Al-Nassr ile problemi var. Biz anlaştık aslında, Al-Nassr ile problemini çözdüğü zaman gelecek diye bekliyoruz." ifadesini kullandı.
  • Son dakika! Beşiktaş'tan resmi Aboubakar açıklaması

    Aboubakar'ın yaptığı işlerin ortada olduğunu dile getiren Bayrak, "Beşiktaş'a verdiği hizmet ortada. Bizden sonra kaç paraya transfer olduğu ortada. Şu an Al-Nassr'dan kaç para aldığı ortada. Bunların hepsi oyunuyla ilgili, verilen bu ücretler performansıyla ilgili. O yüzden güveniyoruz tabii ki." diye konuştu.
  • Son dakika! Beşiktaş'tan resmi Aboubakar açıklaması

    "Dele Alli'nin çıkış yakalayacağına inanıyorum​​​​​​​"

    Dele Alli'nin performası ve kulüpteki geleceğiyle ilgili durumun sorulması üzerine Bayrak, şöyle konuştu:
  • Son dakika! Beşiktaş'tan resmi Aboubakar açıklaması

    "Sezon sonuna kadar kiralık sözleşmesi var. Ben Dele Alli'nin çıkış yakalayacağına inanıyorum. 150 milyon avroyu görmüş adam. Son maçta girdiğinde neler yaptığını gördük aslında." 
  • Son dakika! Beşiktaş'tan resmi Aboubakar açıklaması

    "Golde onun koşuları, pozisyon içerisindeki adam eksiltmesi var. Çok az bir sürede Dele Alli'nin katkısı oldu maçta. Şu an rotasyon değil, puana ihtiyacımız var." 
  • Son dakika! Beşiktaş'tan resmi Aboubakar açıklaması

    "Rahat olduğumuz maçlarda futbolcularımızın hepsi süre alacaktır ama şu an 3 puan 3 puan gitmemiz lazım." 
  • Son dakika! Beşiktaş'tan resmi Aboubakar açıklaması

    "Futbolcularımıza devamlı transfer teklifleri geliyor ama faydalanacaklarımızı bırakmıyoruz zaten. Biz bu sene şampiyon olacağız inşallah, hedef o."
  • Son dakika! Beşiktaş'tan resmi Aboubakar açıklaması

    Beşiktaş'ın diğer branşlardaki durumunun sorulması üzerine Bayrak, yeni sponsorluk anlaşmalarıyla amatör şubelerde daha iyi takımlar kuracaklarını anlattı.
  • Son dakika! Beşiktaş'tan resmi Aboubakar açıklaması

    Konuşmanın ardından Çankırı Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Oğuzhan Akbaba, Bayrak'a tuz lambası hediye etti.

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