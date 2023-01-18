Aboubakar'ın yaptığı işlerin ortada olduğunu dile getiren Bayrak, "Beşiktaş'a verdiği hizmet ortada. Bizden sonra kaç paraya transfer olduğu ortada. Şu an Al-Nassr'dan kaç para aldığı ortada. Bunların hepsi oyunuyla ilgili, verilen bu ücretler performansıyla ilgili. O yüzden güveniyoruz tabii ki." diye konuştu.