Fenerbahçe Başkanvekili Semih Özsoy, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off serisine ilişkin bir basın toplantısı düzenliyor.

Basın toplantısından öne çıkanlar şöyle:

"Basketbolun güzelliklerini konuşmak en büyük dileğimizdi. Sessiz kalmamız büyük kesim tarafından eleştirildi. Bazı şeyleri dillendirmek kaçınılmaz oldu. Başkanımız, bugün burada olacaktı. Ancak, Kulüpler Birliği toplantısı ve Bankalar Birliği toplantısının uzamasından dolayı aramıza katılamadı. Eminim onun da söyleyeceği şeyler vardı"

"Belki bilgi kirliliği yaratmak ve gündemi saptırmak adına bazı şeyler olabilir. Travma riskiyle karşı karşıya kalmış oyuncumuz ambulansla hastaneye götürülmedi"

"Buralara biz nasıl geldik? Bunları körükleyen, çanak tutanlar kimlerdir? Biz kişilerle, olayla mücadele etmek için değil fikirlerle mücadele etmek için burayız"

" Anadolu Efes'in başantrenörü, Ali Koç'a azmettirici dedi ve federasyon buna bir şey yapmadı, kendi yanına kar kaldı. Bu zatın, Kızılyıldız ile büyük Karşıyaka camiası ile sorunları var... Sporda görmediğimiz her şeyi bu zat ile gördük. Bu zata dışarıda biri bir şey yapsa, Ali Koç azmettirici dedi diye bu durumdan Ali Koç zarar görür mü görmez mi? Efes koçu Ergin Ataman'dır. Kendisi arsızlığı sermaye edinmiş bir üslupla konuşuyor ama ne Federasyon ne medya kendisine yaptırım uygulamıyor"

"ANADOLU EFES'İ İKİ MAÇTA DA YENECEĞİZ VE ŞAMPİYON OLACAĞIZ!"

"Başarısızlığa kılıf aramıyoruz, yapılan hakem hatalarını dile getirmiyoruz dahi. Anadolu Efes'i iki maçta da yeneceğiz ve şampiyon olacağız! Öncelikle bu bilinsin ama sorun bu değil!"

"OYUNCUMUZUN HAYATİ DURUMU SÖZ KONUSUYDU"

"Oyuncumuzun hayati durumu söz konusuydu. Böyle bir durumda, oyuncumuzun hastaneye götürülmemesi bizi ürkütmüştür. Belki erken ama biz şampiyon olacağız. Onu da söyleyeyim. Bu şekilde kardeşi kardeşe kırdırmak olmaz. 'Biz buralara nasıl geldik?' diye herkes kendine sormalı. Obradovic'in yüzüne tükürüldüğünde, hiçbir zaman koçumuz bunu kullanmadı. Kimse kullanmadı, ne biz ne eski yönetimimiz"

"Aynı hakemin geçmiş yıllarda bana maç boyunca küfür edildiğinde anons yaptırmadı. Sonra menajerimiz Didem hanımla, 'Semih bey kusura bakmasın, anons yaptıramadım' diye mesaj yollamıştır. Dün daha taraftarlarımızın ne dediği anlaşılmadan anons yapıldı"

"İSPANYA'DAKİ GİBİ BİR ŞEY GÖRMEDİK"

"Gözlemci ve hakemlerin de düzenlenmesi gerekiyor. Fenerbahçe seyircisini kimse provoke etmemelidir. Taraftar, 'Ne diyeyim?' diye düşünüyor. Herkes ceza almaktan çekiniyor. Daha önce taraftarların taraftarlara küfrünü gördük. Ancak İspanya'daki gibi bir olay görmedik. Kendisi, 'Yaptım oldu' endamıyla Sayın Ali Koç'a bile 'Benden özür dilemeli.' diyebilmiştir. Taraftarımız lütfen küfür etmesin. Ama sessiz de durmasınlar çünkü 'içlerinden küfür ediyorlardır' diye ceza verebilirler"

"Anadolu Efes oyuncularının eşlerinin yaptıkları kabul edilemez. Dans adı altında yaptıklarını kabul edemeyiz. Ambulans olayı bu durumun ciddiyetini, öfkenin kin ve nefrete dönüştüğünü ortaya koymuştur. Ergin Ataman ve Anadolu Efes'e sesleniyorum; Bu şekilde davranmayın. Mücadele ederek de kazanılabileceğini biz gösteririz. Böyle davranmaya gerek yok."

"Bu camianın da bir sınırı vardır. Ben inanıyorum ki, oyuncularımız çıkıp oynayacak ve şampiyon olacak. Sloukas'ın babasını, Bobby'nin ablasını kaybettik. Çok zor süreçler geçirdik"

"Yapana bir şey yok, diyene bir şey var. Benim aldığım ceza, cana kasttan. Güler misiniz, ağlar mısınız? Şahit olarak bir memuru tutmuşlar. Sağ olsun o da aklı selimmiş. 'Ben buna nasıl şahitlik edeyim?' diyor"

"Eskiden basketbolun elit olmasının sebebi, Ergin Ataman'ın eskiden olmamasıydı. O olsaydı eskiden de basketbol elit olmazdı. Türkiye'de böyle şeyler yapan tek kişi Ergin Ataman'dır. Kendisi onlarca camiayla problemlidir. Bundan beslenmektedir"

"Can güvenliğim yok, karşı salona gitmeyeceğim.' diyen birine Federasyon hiçbir şey sormaz mı? Hiçbir şey söylemez mi? Sezon bittiğinde ,gözlemcilerin raporlarının kimler tarafından denetlendiği bir devrim gibi değişmeli. Ben, kendi raporumu görünce inanamadım"