Uluslararası piyasalarda yaşanan olağansütü fiyat artışları ve Rusya Ukrayna krizizi etkisiyle yaşanan enerji krizi pek çok şey gibi altın fiyatlarının da değişmesine neden oldu. Bir süre önce 900 lira sınırını aşan gram altın fiyatı geçtiğimiz hafta hızlı bir düşdüş kaydetmişti. 24 Mart Perşembe günü yeniden yükselmeye başlayan altın fiyatları merak ediliyor.

ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

24 Mart Perşembe günü saat 14.23 itibarıyla gram altın 930,29 liradan, çeyrek altın ise 1.518,62 liradan işlem görüyor. İşte gram altın, yarım altın, cumhuriyet altını fiyatları