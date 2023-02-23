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Sons Of The Forest çıktı mı? Steam'de Sons Of The Forest ne kadar?

Endnight Games tarafından geliştirilen Sons Of The Forest oyununun Steam'de satışa çıkacağı tarih oyunseverler tarafından araştırılmaya başlandı. 2014 yapımı The Forest video oyununun devamı niteliğinde olan Sons Of The Forest Türkiye satış fiyatı belli oldu. İşte Sons Of The Forest hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...

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  • Sons Of The Forest çıktı mı? Steam'de Sons Of The Forest oyunun fiyatı ne kadar, kaç TL?

    2014 yapımı The Forest devamı niteliğinde olan Sons Of The Forest için nefesler tutuldu. Oyunseverler tarafından merakla beklenen Sons Of The Forest oyununun Türkiye satış fiyatı gündemi meşgul etmeye başladı. Peki, "Sons Of The Forest çıktı mı? Steam'de Sons Of The Forest oyunun fiyatı ne kadar, kaç TL?" İşte detaylar...
  • Sons Of The Forest çıktı mı? Steam'de Sons Of The Forest oyunun fiyatı ne kadar, kaç TL?

    ONS OF THE FOREST NE ZAMAN ÇIKACAK?

    Endnight Games, serinin ilk oyunu The Forest'ın oldukça ilgi görmesinin ardından devam ikinci oyununu piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

    Sons Of The Forest, 23 Şubat'ta piyasaya sürüldü.

     
  • Sons Of The Forest çıktı mı? Steam'de Sons Of The Forest oyunun fiyatı ne kadar, kaç TL?

    SONS OF THE FOREST KAÇ TL?

    Steam'de Erken Erişim ile piyasaya sürülecek olan Sons of the Forest'ın fiyatı henüz belli değil. Fakat, geliştirici stüdyo Endnight Games, 31 Ağustos 2022'de oyunun 30 dolar fiyat ile piyasaya süreceğini açıklamıştı.

    Oyunun erken erişim fiyatı ise 280 TL olarak belirlendi.

     

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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