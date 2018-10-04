Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 8. haftada görev alacak hakemler şunlar:
Yarın:
20.00 Kasımpaşa-Göztepe: Halis Özkahya
6 Ekim Cumartesi:
13.30 Kayserispor-Çaykur Rizespor: Fırat Aydınus
16.00 Bursaspor-MKE Ankaragücü: Özgür Yankaya
16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Aytemiz Alanyaspor: Koray Gençerler
19.00 Antalyaspor-Galatasaray: Cüneyt Çakır
7 Ekim Pazar:
13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor: Bülent Yıldırım
18.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: Ali Palabıyık
19.00 Akhisarspor-Trabzonspor: Halil Umut Meler
20.30 Atiker Konyaspor-Beşiktaş: Ümit Öztürk
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