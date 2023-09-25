Spor yazarları Fenerbahçe'nin Alanyaspor galibiyetini değerlendirdi

İlker Yağcıoğlu/Takvim: "Oyunun kontrolü tamamen Fenerbahçe'deydi. Özellikle kendi sol taraftalarından Ferdi'nin hücuma verdiği destekle ataklarını geliştirdiler. İlk devre çok ortalarda görünmeyen İrfan Can da şık bir golle formunu devam ettirdi. Ama tartışmasız sahanın en iyisi Fred'di. Kaç tane ciğeri var bilmiyoruz ama kesinlikle son zamanlarda gördüğüm dayanıklılığı en yüksek ve en yetenekli oyunculardan bir tanesi."

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"SANKİ MODA'DA DOĞMUŞ"

Rıdvan Dilmen: "Bu takımın geçmiş yıllara göre bu kadar çok transfer yaptığı sezonlar oldu ama tarihinin en güçlü kadrolarından biri yaptığını görmemiştik. En iyi 3 kadrosundan birisi. Sadece 11 olarak değil geniş kadro olarak görelim. Fred, Moda'da doğup Fenerbahçe'ye gelmiş gibi oynuyor. Hala 20 yaşındaki genç oyuncu gibi kendisini ıspatlamak için oynuyormuş gibi."