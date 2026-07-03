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        Haberler Spor Futbol Transfer Almanya Bayern Münih'ten sol bek takviyesi: Nathaniel Brown

        Bayern Münih'ten sol bek takviyesi: Nathaniel Brown

        Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih, Eintracht Frankfurt'tan Alman sol bek Nathaniel Brown'ı transfer ettiğini açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03 Temmuz 2026 - 16:04 Güncelleme:
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        Bayern Münih'ten sol bek takviyesi!

        Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Bayern Münih, sol bek Nathaniel Brown'ı kadrosuna kattı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre Bavyera ekibi, Eintracht Frankfurt'ta forma giyen Almanya Milli Takımı oyuncusu Nathaniel Brown'ı 55 milyon avroya transfer etti.

        Bayern Münih, 23 yaşındaki oyuncuyla 30 Haziran 2031'e kadar sözleşme imzaladı.

        Brown, Eintracht Frankfurt kariyerinde 75 maçta 7 gol kaydetti.

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