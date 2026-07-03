Bayern Münih'ten sol bek takviyesi: Nathaniel Brown
Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih, Eintracht Frankfurt'tan Alman sol bek Nathaniel Brown'ı transfer ettiğini açıkladı.
Giriş: 03 Temmuz 2026 - 16:04 Güncelleme:
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Bayern Münih, sol bek Nathaniel Brown'ı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre Bavyera ekibi, Eintracht Frankfurt'ta forma giyen Almanya Milli Takımı oyuncusu Nathaniel Brown'ı 55 milyon avroya transfer etti.
Bayern Münih, 23 yaşındaki oyuncuyla 30 Haziran 2031'e kadar sözleşme imzaladı.
Brown, Eintracht Frankfurt kariyerinde 75 maçta 7 gol kaydetti.
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