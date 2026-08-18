Beşiktaş Futbol Takımı yemekte buluştu
Beşiktaş Futbol Takımı, UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki Kauno Zalgiris maçı öncesi akşam yemeğinde bir araya geldi.
Giriş: 18 Ağustos 2026 - 22:19 Güncelleme:
UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Litvanya ekibi Kauno Zalgiris'i ağırlayacak olan Beşiktaş Futbol Takımı, akşam yemeğinde bir araya geldi.
Kulübün açıklamasına göre UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Kauno Zalgiris ile oynanacak ilk maça hazırlanan siyah-beyazlılar, teknik direktör Vincenzo Italiano'nun ev sahipliğinde akşam yemeğinde buluştu.
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