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        Beşiktaş Futbol Takımı yemekte buluştu

        Beşiktaş Futbol Takımı, UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki Kauno Zalgiris maçı öncesi akşam yemeğinde bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18 Ağustos 2026 - 22:19 Güncelleme:
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        Beşiktaş Futbol Takımı yemekte buluştu!

        UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Litvanya ekibi Kauno Zalgiris'i ağırlayacak olan Beşiktaş Futbol Takımı, akşam yemeğinde bir araya geldi.

        Kulübün açıklamasına göre UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Kauno Zalgiris ile oynanacak ilk maça hazırlanan siyah-beyazlılar, teknik direktör Vincenzo Italiano'nun ev sahipliğinde akşam yemeğinde buluştu.

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        #beşiktaş
        #yemek
        #kauno zalgiris
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