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        Fenerbahçe'de 2 ayrılık birden: Anthony Musaba ve Omar Fayed

        Fenerbahçe, Anthony Musaba'nın kiralık transferi için Championship ekiplerinden Norwich City ile; Omar Fayed'in kesin transferi konusunda ise Frosinone ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Ağustos 2026 - 18:20 Güncelleme:
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        F.Bahçe'de 2 ayrılık birden!

        Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de iki ayrılık daha yaşandı...

        Sarı-lacivertliler devre arasında Samsunspor'dan kadrosuna kattığı Anthony Musaba'nın kiralık transferi için İngiltere Championship ekiplerinden Norwich City ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

        Yapılan açıklamada, "Kulübümüz, geçtiğimiz sezonun devre arasında kadromuza katılan profesyonel futbolcumuz Anthony Musaba’nın 1 yıllık kiralık transferi konusunda İngiltere Championship ekiplerinden Norwich City ile anlaşmaya varmıştır." denildi.

        F.Bahçe'de geçtiğimiz sezon 23 maça çıkan 25 yaşındaki kanat oyuncusu, 2 gol - 6 asistlik performans sergilemişti.

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        OMAR FAYED İTALYA'YA GİTTİ

        Fenerbahçe, Omar Fayed'in İtalya Serie A ekibi Frosinone'ye bonservisiyle birlikte transfer olduğunu açıkladı.

        Yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımıza 2023 yılında katılan Omar Fayed’in kalıcı transferi konusunda Frosinone Calcio kulübü ile anlaşmaya varılmıştır." denildi.

        2023 yazında Mokawloon'dan 551 bin Euro'ya transfer edilen 23 yaşındaki stoper; sırasıyla Novi Pazar, Beerschot ve Arouca'da kiralık olarak forma giydi ve Fenerbahçe'de resmi maçta şans bulamadı.

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        #musaba
        #fenerbahçe
        #Anthony Musaba
        #Norwich City
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