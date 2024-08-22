St. Patrick's Athletic - Rams Başakşehir maçı saat kaçta hangi kanalda?

- Turuncu-lacivertli ekip, Çağdaş Atan ile Avrupa kupalarında çıktığı ilk maçta San Marino ekibi La Fiorita'yı İstanbul'da 6-1 ve deplasmanda 4-0 mağlup etti. Atan yönetiminde üçüncü maçına Gürcistan deplasmanında çıkan İstanbul ekibi, Iberia Tiflis'i 1-0, rövanşında da İstanbul'da 2-0 yendi.

- Medipol Başakşehir, ST. Patrick's Athletic karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 28. deplasman maçına çıkacak. Turuncu-lacivertli ekip, bugüne kadar rakip sahalarda çıktığı 27 müsabakada 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 13 mağlubiyet yaşadı. Deplasmandaki 27 maçta 37 gol atan Başakşehir, 47 kez de topu ağlarından çıkardı.