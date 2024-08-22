RAMS Başakşehir, İrlanda'da avantaj için sahaya çıkacak
RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında yarın İrlanda'nın St. Patrick's Athletic takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşmanın rövanşı 28 Ağustos Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak. Turu geçen ekip adını lig aşamasına yazdıracak. St. Patrick's Athletic - Rams Başakşehir maçı saat kaçta hangi kanalda?
Rams Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında bugün İrlanda'nın St. Patrick's Athletic takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.
St. Patrick's Athletic - Rams Başakşehir maçı saat kaçta hangi kanalda?
İrlanda'nın başkenti Dublin'deki Tallaght Stadı'nda oynanacak maç, 21:45'te başlayacak. Müsabakayı Finlandiya Futbol Federasyonundan Mohammed Al-Emara yönetecek, yardımcılıklarını aynı ülkeden Turkka Valjakka ve Juuso Mantere yapacak. Mücadelede TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.
Bu karşılaşmanın rövanşı 28 Ağustos Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak. Turu geçen ekip adını lig aşamasına yazdıracak.
NOTLAR
- UEFA listesine adı eklenen yeni transferlerden Berat Özdemir, teknik direktör Çağdaş Atan'ın forma vermesi halinde İstanbul ekibiyle ilk Avrupa kupası maçına çıkacak.
- Başakşehir'in son olarak kadrosuna kattığı Miguel Crespo ise bu mücadelede forma giyemeyecek.
- Turuncu-lacivertli ekipte sakatlıkları süren Djalo ve Patryk Szysz ise diğer eksik isimler.
- UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında İrlanda'nın St. Patrick's Athletic ekibini konuk olacak Rams Başakşehir, Avrupa kupalarında 55. karşılaşmasını oynayacak. Turuncu-lacivertli ekip, Avrupa'da daha önce oynadığı 54 maçta 21 galibiyet, 12 beraberlik ve 21 mağlubiyet yaşadı.
Söz konusu müsabakalarda 80 gol atan Rams Başakşehir, kalesinde 76 gole engel olamadı. Rams Başakşehir, teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde Avrupa kupalarında beşinci sınavını verecek.
Atan yönetiminde Avrupa'da oynadığı 4 maçı da kazanan İstanbul ekibi, bu karşılaşmalarda 13 gol atarken, kalesinde 1 gol gördü.
- Turuncu-lacivertli ekip, Çağdaş Atan ile Avrupa kupalarında çıktığı ilk maçta San Marino ekibi La Fiorita'yı İstanbul'da 6-1 ve deplasmanda 4-0 mağlup etti. Atan yönetiminde üçüncü maçına Gürcistan deplasmanında çıkan İstanbul ekibi, Iberia Tiflis'i 1-0, rövanşında da İstanbul'da 2-0 yendi.
- Medipol Başakşehir, ST. Patrick's Athletic karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 28. deplasman maçına çıkacak. Turuncu-lacivertli ekip, bugüne kadar rakip sahalarda çıktığı 27 müsabakada 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 13 mağlubiyet yaşadı. Deplasmandaki 27 maçta 37 gol atan Başakşehir, 47 kez de topu ağlarından çıkardı.