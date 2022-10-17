2022-2023 Süper Lig 10. hafta maçları 17 Ekim'de yani bugün tamamlanıyor. 11. hafta ise Antalyaspor - İstanbulspor karşılaşması ile başlayacak. Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Beşiktaş - Trabzonspor maçı sonrasında Süper Lig Puan durumu güncel tablosu, 10. hafta maç sonuçları ve 11. hafta maç tarihleri sporseverler tarafından merak ediliyor. Beşiktaş ile Trabzonspor'un karşı karşıya geldiği mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi ve iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı. Günün diğer maçında Başakşehir sahasında İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti. Lig'de Beşiktaş 3. sırada yer alırken Fenerbahçe 5, Galatasaray 6, Trabzonspor ise 7. sırada bulunuyor. Güncel Süper Lig puan durumu ve maç takvimi...