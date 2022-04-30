STAT: Medical Park Stadı

HAKEM: Atilla Karaoğlan

SAAT: 20.30

YAYIN: beIN Sports 1

TRABZONSPOR: Uğurcan, Dorukhan, Hugo, Denswil, Puchacz, Siopis, Hamsik, Abdülkadir Ömür, Visca, Djaniny, Cornelius

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

Trabzonspor, Süper Lig'in 35. haftasında Antalyaspor'u konuk ediyor. Karadeniz ekibine, şampiyonluk için 1 puan yeterli olacak.

SAHASINDA 415 GÜNDÜR KAYBETMİYOR

Trabzonspor, iç sahada başarılı performansıyla dikkati çekiyor. Bordo-mavililer, sahasında geçen sezonun 29. haftasında 8 Mart'ta Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 kaybettiği maçtan itibaren sahasında 415 günlük sürede mağlubiyet yüzü görmedi.

Karadeniz ekibi, söz konusu karşılaşmanın ardından geçen sezon 6 iç saha maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik elde ederken bu sezon 17 karşılaşmada ise 11 galibiyet, 6 beraberlik aldı.

Trabzonspor, böylece sahasındaki son 23 karşılaşmada 15 galibiyet, 8 beraberlik elde etme başarısı gösterdi. Bordo-mavililer, bu sezon sahasında mağlubiyet yaşamayan tek takım konumunda bulunuyor.

FENERBAHÇE'NİN REKORUNU EGALE ETME ŞANSI

Trabzonspor, ligin bitimine 3 hafta kala şampiyon olması halinde Fenerbahçe'nin en erken şampiyonluk rekorunu egale edecek. Türkiye'nin en üst kademe liginde şampiyonluğu en erken ilan eden takım unvanı Fenerbahçe'ye ait. Sarı-lacivertli ekip, 1967-1968, 1969-1970 ve 2013-2014 sezonlarında bitime 3 hafta kala mutlu sona ulaşmıştı.

AVCI VE OYUNCULARIN İLK HEYECANI

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, şampiyon olunması halinde kariyerinde bir ilki yaşayacak. 2004-2005 sezonunda Galatasaray PAF Takımı ile teknik direktörlük görevine başlayan, sonrasında Medipol Başakşehir, A Milli Futbol Takımı ve Beşiktaş'ı çalıştıran Avcı, Süper Lig'de ilk kez şampiyonluk kupasını kaldıracak.

Bu kupa ile Avcı, Trabzonspor'da Süper Kupa'nın ardından ikinci kez kupa mutluluğu yaşayacak. Kadrosunda 34 oyuncu barından bordo-mavililerde 24 oyuncu da ilk kez bir ülkenin üst liginde şampiyonluk elde edecek.

37 SEZONLUK HASRET

En son lig şampiyonluğunu 1983-84 sezonunda elde eden Karadeniz ekibi, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ligin zirvesinde yer alarak 37 sezon sonra şampiyonluk hasretine son vermek istiyor.

Trabzonspor'un şampiyon olması halinde teknik direktör Abdullah Avcı, ilk kez İstanbul dışında çalıştırıcılık yaptığı bir takımda bu başarıyı göstermiş olacak. Bordo-mavililer de ilk kez Trabzon dışından bir teknik adam ile şampiyonluk yaşayacak.

Trabzonspor, daha önce tarihindeki 6 şampiyonluğu da Trabzonlu isimlerle yaşadı. Bordo-mavili takım, 1975-76, 1976-77, 1979-80 ve 1983-84 sezonunda Ahmet Suat Özyazıcı, 1978-79 ve 1980-81 sezonunda ise Özkan Sümer döneminde mutlu sona ulaştı.