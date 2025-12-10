Trabzonspor, iç saha ve deplasmanda istikrarlı!

Trabzonspor, Süper Lig'de bu sezon iç saha ve deplasmandaki başarılı performansıyla istikrarlı bir grafik çizdi. Bordo Mavililer, 15 haftada topladığı 34 puanla 2. sırada yer alarak şampiyonluk yarışının favorilerinden biri oldu.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek olan Trabzonspor, sahasında oynadığı 8 maçta da mağlubiyet görmedi. Bu karşılaşmalarda 5 galibiyet ve 3 beraberlik elde eden bordo-mavililer, rakip filelere 14 gol gönderirken kalesinde sadece 4 gol gördü. Karadeniz ekibi içeride topladığı 18 puanla bu alanda 2. basamakta yer alıyor.

DEPLASMAN MAÇLARINDA DA İSTİKRARINI KORUYOR Trabzonspor, dış sahada oynadığı 7 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Attığı 13 gole karşılık 9 gol yiyen bordo-mavililer, 16 puanla deplasman tablosunda Galatasaray ve Fenerbahçe ile aynı puanı topladı. Averajla 3. sırada yer alan Karadeniz ekibi, dış sahada da istikrarlı görüntüsünü sürdürdü.