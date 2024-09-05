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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Transfer döneminin kazananı Sergio Oliveira oldu! - Galatasaray Haberleri

        Transfer döneminin kazananı Sergio Oliveira oldu!

        UEFA'ya yapılacak kadro bildiriminden önce yeni transferler için lisans çıkarması gereken Galatasaray'da piyango Sergio Oliveira'ya vurdu. Yunanistan ekibi Olympiakos ile anlaşan Portekizli yıldız, Galatasaray'daki iki yıllık hak edişinin küçük bir kısmını bırakaran Atina'nın yolunu tuttu. Filli olarak kadro dışı durumundaki Oliveira, Galatasaray'dan iki yıllık ücretinin büyük bölümünü almaya devam edecek ve Yunanistan'da forma giyecek

        Giriş: 05.09.2024 - 10:00 Güncelleme: 05.09.2024 - 10:00
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        Kazanan Oliveira oldu!
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        Teknik direktör Okan Buruk'un kadro planları arasında yer almayan Sergio Oliveira ile yollar resmen ayrıldı. Bu ayrılığın kazananı ise Portekizli futbolcu oldu.

        TFF Harcama Limiti'nde iki milyon Euro'dan az limiti bulunan sarı-kırmızılıların yeni oyuncuya lisans çıkarması için eldeki bazı futbolcularla yollarını ayırması gerekiyordu.

        Victor Osimhen'i kiralık olarak kadrosuna katan sarı-kırmızılılar aynı zamanda UEFA Avrupa Ligi'ne 01.00'de teslim edilecek listeden önce de bir transfer yapmayı planlıyordu.

        Filip Kostic için Juventus'la masada bulunan ve Adrien Rabiot için de tüm şartları zorlayan Galatasaray bir yandan da Oliveira ile sözleşme feshi için uzlaşma zemini arıyordu.

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        Sarı-kırmızılı kulüpten imaj haklarıyla birlikte 3,2 milyon Euro yıllık ücret kazanan ve iki yıl daha mukavelesi bulunan Portekizli yıldız, ayrılmak için iki yıllık hak edişinin tamamını istiyordu.

        Yunanistan ekiplerinden Olympiakos'tan teklif alan Oliveira, gün içerisinde Atina'ya uçup sağlık kontrolünden geçerken Galatasaray ile de 5,8 milyon Euro fesih bedeli üzerinden anlaşma sağladı.

        Bu meblağı tek kalemde ödemesi durumunda limit problemi yaşayacak olan sarı-kırmızılı kulüp, gereken belgeleri Yunanistan'a göndermedi ve Oliveira'dan bu paranın taksitler halinde ödenmesini talep etti.

        Yunanistan ile her konuda anlaşan Oliveira da üç yıllık bir ödeme planı üzerinden Galatasaray'la anlaştı; Olympiakos'a imzayı attı.

        Galatasaray'da fiili olarak kadro dışı durumundaki Portekizli futbolcu, iki yıllık ücretinin sadece 600 bin Euro'sundan vazgeçerek Yunanistan'a transfer oldu ve kariyerinde yeni bir sayfa açtı.

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