Transfer döneminin kazananı Sergio Oliveira oldu!

Teknik direktör Okan Buruk'un kadro planları arasında yer almayan Sergio Oliveira ile yollar resmen ayrıldı. Bu ayrılığın kazananı ise Portekizli futbolcu oldu.

TFF Harcama Limiti'nde iki milyon Euro'dan az limiti bulunan sarı-kırmızılıların yeni oyuncuya lisans çıkarması için eldeki bazı futbolcularla yollarını ayırması gerekiyordu.

Filip Kostic için Juventus'la masada bulunan ve Adrien Rabiot için de tüm şartları zorlayan Galatasaray bir yandan da Oliveira ile sözleşme feshi için uzlaşma zemini arıyordu.

Victor Osimhen'i kiralık olarak kadrosuna katan sarı-kırmızılılar aynı zamanda UEFA Avrupa Ligi'ne 01.00'de teslim edilecek listeden önce de bir transfer yapmayı planlıyordu.

Sarı-kırmızılı kulüpten imaj haklarıyla birlikte 3,2 milyon Euro yıllık ücret kazanan ve iki yıl daha mukavelesi bulunan Portekizli yıldız, ayrılmak için iki yıllık hak edişinin tamamını istiyordu.

Yunanistan ekiplerinden Olympiakos'tan teklif alan Oliveira, gün içerisinde Atina'ya uçup sağlık kontrolünden geçerken Galatasaray ile de 5,8 milyon Euro fesih bedeli üzerinden anlaşma sağladı.

Bu meblağı tek kalemde ödemesi durumunda limit problemi yaşayacak olan sarı-kırmızılı kulüp, gereken belgeleri Yunanistan'a göndermedi ve Oliveira'dan bu paranın taksitler halinde ödenmesini talep etti.