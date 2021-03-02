Sağ kanadı Osayi ile güçlendiren Fenerbahçe, sol kanada da hızlı bir oyuncu almak için harekete geçti. lesoir.be'nin haberine göre; Sarı-Lacivertliler, Anderlecht'in 21 yaşındaki oyuncusu Francis Amuzu ile ilgileniyor. Belçika basını transferin sezon sonunda gerçekleşebileceğine değindi. Bu sezon Anderlecht ile 26 maçta sahaya çıkan Ganalı oyuncu 2 gol ve 4 asist kaydetti.