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Transferde flaş gelişme! Yerry Mina, Beşiktaş'ı ona sordu

Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Yerry Mina, Siyah-Beyazlılar'ın efsane isminden kulüp hakkında bilgi aldı. İşte transferdeki sıcak gelişme...

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HABERTURK.COM / Ajanslar
  • Transferde flaş gelişme! Yerry Mina, Beşiktaş'ı ona sordu

    Yeni sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Beşiktaş'ta hedef; Everton ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Yerry Mina... 
  • Transferde flaş gelişme! Yerry Mina, Beşiktaş'ı ona sordu

    Kolombiya basını, Siyah-Beyazlılar'ın bu transferi bitirmeye çok yaklaştığının altını çizdi. 

     
  • Transferde flaş gelişme! Yerry Mina, Beşiktaş'ı ona sordu

    "gol. caracoltv.com" dünkü haberinde; Mina'nın Beşiktaş'tan teklif geldikten sonra Siyah-Beyazlılar'ın efsane isimleri arasında yer alan Oscar Cordoba'dan bilgi aldığını duyurdu. 
  • Transferde flaş gelişme! Yerry Mina, Beşiktaş'ı ona sordu

    Haberde; Mina'nın henüz net karar vermediği ancak yeni kulübünün büyük ihtimalle Beşiktaş olacağı belirtildi.
  • Transferde flaş gelişme! Yerry Mina, Beşiktaş'ı ona sordu

    MENAJERİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

    Yerry Mina’nın menajeri, geçtiğimiz günlerde oyuncusunun durumu ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu.
  • Transferde flaş gelişme! Yerry Mina, Beşiktaş'ı ona sordu

    Beşiktaş ve diğer kulüplerin iddiaları sorulurken menajerinden ise şu yanıt geldi:
  • Transferde flaş gelişme! Yerry Mina, Beşiktaş'ı ona sordu

    "Sezon sonunda serbest kalan çoğu oyuncuda olduğu gibi Mina için de durum çok açık. Bazı takımlardan ilgi gördük."
  • Transferde flaş gelişme! Yerry Mina, Beşiktaş'ı ona sordu

    30 MİLYON EURO'YA GELDİ!

    Yery Mina, 2018'de Barcelona'dan Everton'a 30 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.
  • Transferde flaş gelişme! Yerry Mina, Beşiktaş'ı ona sordu

    28 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.
  • Transferde flaş gelişme! Yerry Mina, Beşiktaş'ı ona sordu

    Mina bu sezon ligde sadece 5 maçta görev alırken 1 gol kaydetti.

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