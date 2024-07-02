Trezeguet, Trabzonspor kampına dahil oldu

Trabzonspor, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde Macaristan’ın Szeged şehrinde yaptığı antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma gerçekleştirdi. Pas çalışması, dar ve geniş alanda oyun ile devam eden antrenmanın son bölümünde ise çift kale maç yapıldı.

Antrenmanda, milli takımlarda görev alan oyuncular yer almazken, bordo-mavili kulübün izin vermediği Mısır Milli Takımı ile Paris Olimpiyatlarında yer almak isteyen Trezeguet ise takımın kampına katılarak antrenmanda yer aldı.