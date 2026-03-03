Canlı
        Türk Telekom yeni nesil teknolojilerini dünya sahnesine taşıdı - Teknoloji Haberleri

        Türk Telekom yeni nesil teknolojilerini dünya sahnesine taşıdı

        Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin, milli ve global iş ortaklarıyla geliştirdikleri çözümleri dünyayla buluşturarak, Türkiye'nin teknoloji üreten ve ihraç eden bir güç olma vizyonuna katkı sunduklarını belirtti

        Giriş: 03.03.2026 - 11:15
        Yeni nesil teknolojilerini dünya sahnesine taşıdı

        Dünya GSM Birliğinin (GSMA) her yıl Barselona'da düzenlediği Mobil Dünya Kongresi (Mobile World Congress-MWC), 5 Mart'a kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

        Türk Telekom, milli ve global iş ortaklarıyla geliştirdiği 5G ve ötesi çözümleri ile yeni nesil teknolojilere ilişkin çalışmalarını Mobil Dünya Kongresi'nde dünya sahnesine taşıdı.

        Bu kapsamda Türk Telekom, altyapı yatırımları ve sahada başarıyla devreye alınan 5G uygulamalarıyla, 1 Nisan itibarıyla başlayacak 5G dönemine güçlü başlangıç yapmaya hazırlanıyor.

        Türkiye'nin dijital omurgası niteliği taşıyan fiber ağını ocak sonu itibarıyla 539 bin kilometreye ulaştıran şirket, 5G'nin temel yapı taşı olan fiber bağlantılı baz istasyonu oranını yüzde 60 seviyesine çıkardı.

        Türk Telekom, altyapı yatırımlarını küresel ölçekte değer üreten bir ekosisteme de dönüştürüyor. Bu kapsamda 70'in üzerinde uluslararası patenti bulunan iştirakleri Argela ve Netsia ile geliştirdiği yenilikçi çözümlerle 5G ekosisteminde dışa bağımlılığı azaltan Türk Telekom, "yerli ve milli teknoloji üretme vizyonu" doğrultusunda kurduğu stratejik işbirlikleriyle Türkiye'nin teknoloji üretme ve ihraç etme kapasitesini de güçlendiriyor.

        Fiber ağları, 5G'de kritik öneme sahip fiber istasyonları, uygulama kabiliyeti ve müşteri deneyimi odaklı mobil stratejisiyle 1 Nisan itibarıyla başlayacak 5G döneminde en kapsayıcı deneyimi sunmayı hedefleyen Türk Telekom, altyapısı ve stratejik işbirlikleriyle 5G'ye planlı ve sürdürülebilir bir geçiş süreci yürütüyor.

        "5G İLE DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜN HIZINI ARTIRACAĞIZ"

        Türk Telekom CEO'su Şahin, konuya ilişkin Mobil Dünya Kongresi'nde açıklamalarda bulundu.

        Şahin, iletişim tarihinin kilometre taşlarında imzası bulunan Türk Telekom olarak, 1 Nisan itibarıyla başlayacak 5G dönemine güçlü fiber altyapısı ve 185 yılı aşan derin birikimleriyle öncü olarak girdiklerini belirterek, "Yıllardır yatırımlarımızı ve AR-GE çalışmalarımızı 5G ile uyumlu şekilde gerçekleştirdik. 5G frekans ihalesinde mobil stratejimizle uyumlu sonuçlar elde ederek abone başına en yüksek kapasiteye sahip operatör olduk. Türkiye'yi saran fiber ağımız ve fiberle bağlı baz istasyonlarımızla 5G'yi 81 ilin her köşesinde herkes için erişilebilir kılacağız. 5G ile yalnızca bağlantı hızını değil, ülkemizin dijital dönüşüm hızını da artıracağız." diye konuştu.

        Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) açıkladığı "Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü Üç Aylık Pazar Verileri Raporu"na göre geçen yılın üçüncü çeyreği itibarıyla mobil müşteri sayısında pazarda ikinciliği elde ederek Türk Telekomun mobil sektörde "oyun kurucu" rolünü pekiştirdiklerini, mobil numara taşıma pazarında da lider konumda olduklarını aktaran Şahin, söz konusu çeyrek itibarıyla 30,8 milyon mobil aboneye ulaştıklarını bildirdi.

        Şahin, nisandan itibaren Türkiye'nin her noktasında en kapsayıcı mobil deneyimi sunmayı hedeflediklerine işaret etti.

        Türkiye’nin dijital geleceğini inşa eden bir kurum olarak teknoloji birikimiyle milli ekosisteme güç katacak işbirliklerine imza attıklarını belirten Şahin, şunları kaydetti:

        "Yeni nesil teknolojilerde milli çözümlere odaklanıyor, 5G'ye en hazır operatör olarak milli ekosistemin genişletilmesi için öncü çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Milli ve global iş ortaklarımızla geliştirdiğimiz çözümleri dünyayla buluşturarak, ülkemizin teknoloji üreten ve ihraç eden güç olma vizyonuna katkı sunuyoruz."

