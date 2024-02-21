Twitch abonelik ücretine yüzde 340'a varan zam geldi! Yeni Twitch aboneli ücreti fiyatları
Dünyanın en popüler canlı yayın platformlarından biri olan Twitch, abonelik ücretlerine büyük zam yaptı. Ülkemizde yerel fiyatlandırma uygulamasında bulunan Amazon'un sahip olduğu Twitch'in her üç kademedeki abonelik ve hediye abonelik fiyatlarına yüzde 340'a varan zam geldi. İşte, Yeni Twitch abonelik fiyatları...
Twitch, Türkiye, Avustralya, Kanada ve Birleşik Krallık’ta fiyat güncellemesine gitti. Ülkemizde 2021 yılında yerel fiyatlandırma uygulamasına geçiş yapan ve bu tarihten beri ücretlerde herhangi bir zam uygulamayan Twitch abonelik fiyatlarında yüzde 340'a varan artış yaşandı. İşte, yeni zamlı Twitch abonelik ücretleri...
TWITCH ABONELİK ÜCRETLERİNE ZAM!
Twitch Blog sayfasında yapılan açıklamada "Twitch yayıncıları, topluluklarını oluşturmak ve hedeflerine ulaşmakta gelir getirici araçlarımızı kullanıyorlar. Bunlardan Abonelik, izleyicilerin sevdikleri yayıncıları desteklemesine olanak sağlayan en önemli araç. İlk günden bu yana abonelik fiyatları hiç yükseltilmemiş, hatta 2021 yılındaki yerel fiyatlandırma uygulaması ile pek çok ülkede fiyatlar düşürülmüştü. Şimdi ise, yayıncıların artan maliyetlerini ve bazı yerel para birimlerindeki dalgalanmaları dikkate alarak bazı ülkelerde abonelik fiyatlarını güncelliyoruz." ifadelerine yer verildi.
YENİ TWITCH ABONELİK ÜCRETLERİ
Twitch abonelik ücretleri Kademe 1 abonelik için 9,90 TL’den yüzde 333 zam ile 43,90 TL‘ye,
Kademe 2 abonelik 19,99 TL’den yüzde 340 zam ile 87,90 TL‘ye,
Kademe 3 abonelik ise 49,99 TL’den yüzde 330 zam ile 215,90 TL’ye çıkıyor.
28 MART'TAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK
Fiyat değişiklikleri 28 Mart 2024 tarihinden itibaren uygulanacak ve mevcut abonelikler yenilenirken yeni fiyat tarifesiyle yenilenecek. Mevcut abonelere, bu fiyat güncellemesinin yürürlüğe girmesinden bir ay önce e-posta yoluyla bildirimde bulunulacak