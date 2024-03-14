Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçı kapsamında Union Saint Gilloise ile karşı karşıya geldi. Hatırlanacağı gibi Belçika'da oynanan ilk maçı, sarı lacivertliler üstün bir oyunla rakibini 3-0 mağlup etmeye başarmıştı. Fenerbahçe rövanş müsakabasında, Belçika temsilcisine 1-0 mağlup olarak skor avantajıyla çeyrek finale kalmayı başardı. Peki, "UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final kura çekimi ne zaman? Konferans Ligi çeyrek final kura çekimi hangi kanalda?" İşte UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finali Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri...