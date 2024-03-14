UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final kura çekimi ne zaman? İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri
UEFA Konferans Ligi heyecanı son 16 turu rövanş maçları ile devam etti. 14 Mart Perşembe günü oynanacak Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçları sonrasında çeyrek finale yükselecek takımlar netlik kazandı. Bu kapsamda, ülkemizi Avrupa'da temsil eden Fenerbahçe, Union Saint Gilloise'ı eleyerek çeyrek final biletini kaptı. İşte UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final kura çekiminin gerçekleşeceği tarih...
Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçı kapsamında Union Saint Gilloise ile karşı karşıya geldi. Hatırlanacağı gibi Belçika'da oynanan ilk maçı, sarı lacivertliler üstün bir oyunla rakibini 3-0 mağlup etmeye başarmıştı. Fenerbahçe rövanş müsakabasında, Belçika temsilcisine 1-0 mağlup olarak skor avantajıyla çeyrek finale kalmayı başardı. Peki, "UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final kura çekimi ne zaman? Konferans Ligi çeyrek final kura çekimi hangi kanalda?" İşte UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finali Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri...
UEFA KONFERANS LİGİ ÇEYREK FİNAL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
UEFA Konferans Ligi çeyrek final maçları çift maç usulüne göre oynanacak. UEFA Konferans Ligi kura çekimi 15 Mart cuma günü gerçekleştirilecek.
UEFA KONFERANS LİGİ ÇEYREK FİNAL KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?
Konferans Ligi kura çekimi Exxen ve TV 8,5 üzerinden canlı yayınlanacak.
FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?
İlk maçı 3-0'lık skorla kazanan Fenerbahçe çeyrek final kapısını araladı. Fenerbahçe’ye tur için alacağı her türlü galibiyet, beraberlik, bir ve iki farklı mağlubiyet yetecek.
FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ KİMLER?
Fenerbahçe'nin de çeyrek finalde karşılacağı muhtemel rakipler merak konusu oldu. Fiorentina, Maccabi Haifa, PAOK, Dinamo Zagreb, Plzen, Servette, Aston Villa, Ajax, Brugge, Molde, Lille, Sturm Graz, Maccabi Tel Aviv ve Olympiakos'tan bir üst tura çıkanlar arasından biri temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakibi olacak.
SON 16 TURU MAÇ PROGRAMI
20.45 Viktoria Plzen (Çekya)-Servette (İsviçre) (İlk maç: 0-0)
20.45 Fenerbahçe-Union Saint-Gilloise (Belçika) (3-0)
20.45 PAOK (Yunanistan)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan) (0-2)
20.45 Fiorentina (İtalya)-Maccabi Haifa (İsrail) (4-3)