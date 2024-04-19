UEFA Konferans Ligi yarı final eşleşmeleri belli oldu! İşte Konferans Ligi yarı final maç programı
UEFA Konferans Ligi heyecanı, yarı final maçları ile devam ediyor. Çeyrek finalde alınan sonuçlarla rakibini eleyen takımlar, yarı final biletini kaptı. Ülkemizi Avrupa'da temsil eden Fenerbahçe, Olympiakos'a penaltı atışlarıyla elenirken, Avrupa'ya veda etti. İşte UEFA Konferans Ligi yarı final eşleşmeleri ve maç takvimi...
UEFA Konferans Ligi çeyrek final mücadelelerinin tamamlanmasının ardından, yarı final eşleşmeleri belli oldu. Kulüp düzeyinde üç numaralı organizasyon olarak nitelenen UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yarı final maç programı belli oldu. Peki, "UEFA Konferans Ligi yarı final maçları ne zaman?" İşte detaylar...
KONFERANS LİGİ YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?
UEFA Konferans Ligi’nde çeyrek final rövanş karşılaşmaları tamamlandı. Çeyrek final maçlarının tamamlanmasının ardından, UEFA Konferans Ligi yarı final eşleşmeleri belli oldu.
UEFA Konferans Ligi yarı final ilk maçları 2 Mayıs’ta oynayacak. Rövanş karşılaşmaları ise 9 Mayıs’ta yapılacak.
KONFERANS LİGİ YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ NASIL OLDU?
Aston Villa - Olympiakos
Club Brugge - Fiorentina