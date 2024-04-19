UEFA Konferans Ligi çeyrek final mücadelelerinin tamamlanmasının ardından, yarı final eşleşmeleri belli oldu. Kulüp düzeyinde üç numaralı organizasyon olarak nitelenen UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yarı final maç programı belli oldu. Peki, "UEFA Konferans Ligi yarı final maçları ne zaman?" İşte detaylar...