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        Haberler Spor Futbol Union Saint-Gilloise - Fenerbahçe maçı ne zaman? UEFA Avrupa Konferans Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda? - Futbol Haberleri

        Union Saint-Gilloise - Fenerbahçe maçı ne zaman? Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Union Saint-Gilloise ile karşı karşıya geliyor. Zorlu maç öncesinde Union Saint-Gilloise - Fenerbahçe maçının oynanacağı tarih futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. İsmail Kartal yönetimindeki sarı-lacivertliler, Belçika deplasmanında avanjlı skoru elde edip turun kapısını aralamak için sahaya çıkıyor. İşte Union Saint-Gilloise - Fenerbahçe maçı ne zaman sorusunun yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.02.2024 - 01:42 Güncelleme: 28.02.2024 - 01:42
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        Union Saint-Gilloise - Fenerbahçe maçı için nefesler tutuldu. Grup aşamasını lider tamamlayan temsilcimiz Fenerbahçe, İsviçre'nin Nyon kentinde yapılan kura ile Belçika ekibinin rakibi oldu. UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçı deplasmanda rövanş maçı ise İstanbul'da oynanacak. Peki, "Union Saint-Gilloise - Fenerbahçe maçı ne zaman? UEFA Avrupa Konferans Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...

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        FENERBAHÇE - UNİON SAİNT-GİLLOİSE MAÇI NE ZAMAN?

        Fenerbahçe - Union Saint-Gilloise ilk maçı, 7 Mart Perşembe günü oynanacak.

        Rövanş mücadelesi ise 14 Mart Perşembe günü oynanacak.

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        KONFERANS LİGİ MAÇ PROGRAMI

        Konferans Ligi'nde son 16 turu maçları 7 ve 14 Mart'ta oynanacak.

        Son 16 turunun tamamlanmasının ardından çeyrek finalin kura çekimi 15 Mart'ta yapılacak. Bu kura çekiminde olası yarı final eşleşmeleri de netlik kazanacak.

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        Çeyrek final maçları 11 ve 18 Nisan, yarı final maçları ise 2 ve 9 Mayıs'ta oynanacak.

        Avrupa Konferans Ligi'nde şampiyon, 29 Mayıs'ta oynanacak final maçının ardından belli olacak.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner

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